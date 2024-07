L'illettrisme diminue en France, les inquiétudes demeurent

L’enquête de l’Insee présentée en avril dernier montre que chez les 18-64, 10 % éprouvent des difficultés à l’écrit, et 12 % en calcul — et 62 % des premiers se retrouvent également dans la seconde catégorie. En somme, 4 % de la population est en situation d’illettrisme en France – ce qui représente désormais 1,4 million de personnes, contre 2,5 millions en 2012.

L’étude indique une maîtrise insuffisante des compétences fondamentales en lecture, écriture et calcul, indispensables pour être autonomes dans les situations de la vie courante. « Ces difficultés ont des impacts sur la vie quotidienne : elles limitent notamment l’usage d’Internet dans les démarches administratives », souligne l’Insee.

Ainsi, 32 % des résidents de ces quartiers rencontrent des difficultés à l’écrit, contre 8 % des résidents hors de ces zones. Et côté Outre-mer, un habitant sur quatre éprouve des difficultés à l’écrit et trois sur dix en calcul.

« Ainsi, 35 % des personnes peu ou pas diplômées sont en difficulté à l’écrit ou en calcul, alors que la part de personnes diplômées du supérieur en difficulté est marginale. Ce constat est également valable parmi les seules personnes ayant commencé leur scolarité en France. Pour les personnes entièrement scolarisées à l’étranger, la part de celles en difficulté en français décroît aussi fortement avec le niveau de diplôme ; elle reste cependant plus élevée à niveau de diplôme équivalent », indique l'Insee.

Le rapport évoque les conséquences et l’utilisation d’internet : un illectronisme est en effet à l’œuvre avec 83 % des personnes en difficulté à l’écrit ont utilisé Internet dans les trois mois précédant l’enquête, contre 97 % de l’ensemble des adultes. Pour les démarches administratives, elles sont 61 % en difficulté à l’écrit à avoir réalisé des démarches administratives elles-mêmes au cours des douze mois précédents, comparé à 85 % pour l’ensemble de la population.

Et bien entendu, « le niveau de maîtrise de l’écrit et du calcul des adultes de 18 à 64 ans est également lié au niveau de diplôme atteint par leurs parents : 19 % des personnes dont les parents sont peu ou pas diplômés sont en difficulté à l’écrit, contre 3 % des personnes dont les parents sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ; respectivement 19 % contre 4 % en calcul ».

Les données montrent l'importance de renforcer les actions éducatives et de soutien pour améliorer les compétences de base en lecture, écriture et calcul, particulièrement chez les populations vulnérables telles que les habitants des quartiers prioritaires et des départements d’outre-mer. Il pointe également comme crucial d'adapter les formations et les ressources disponibles pour ces groupes, en tenant compte de leurs besoins spécifiques.

L'amélioration des compétences numériques est également essentielle pour permettre à tous d'accéder pleinement aux services et aux opportunités offertes par la société moderne.

Assurer un suivi des actions de lutte

Dans un rapport de 2023, l’Inspection générale des affaires culturelles présentait plusieurs options et recommandations soulignant notamment la nécessité de continuer à renforcer les efforts de coordination et de financement pour maximiser l’impact des actions culturelles dans la lutte contre l’illettrisme. De même, il est crucial de développer des indicateurs de suivi précis et d’améliorer la visibilité des actions menées par le ministère de la Culture dans ce domaine, assurait l’IGAC.

Il est recommandé de créer un comité de pilotage illettrisme, se réunissant annuellement ou bi-annuellement, pour coordonner les actions et initiatives. De plus, il serait bénéfique de désigner un « référent illettrisme » au sein de chaque DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) afin de centraliser les efforts locaux. Par ailleurs, la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts devrait être encouragée à intensifier ses actions contre l’illettrisme, en alignement avec ses missions.

Évaluation et Financement

Pour améliorer l’efficacité des actions menées, un outil d’évaluation commun devrait être développé afin de mesurer leur impact. Il est également crucial de distinguer clairement les actions de prévention de celles de remédiation et de créer une ligne budgétaire spécifique dédiée à la remédiation de l’illettrisme. En outre, il est recommandé d’augmenter le budget annuel de l’appel à projets « Action culturelle et langue française » (ACLF) pour soutenir davantage d’initiatives efficaces.

Une mobilisation accrue du service public audiovisuel est nécessaire pour promouvoir la plateforme numérique Lumni et intégrer des personnages en situation d’illettrisme dans des programmes télévisés populaires. Enfin, il serait pertinent de proposer la « Maîtrise de la langue française » comme Grande Cause nationale pour attirer l’attention et les ressources nécessaires à cette problématique.

La remédiation à l'illettrisme, notamment par le biais d'activités culturelles facilitant la réapprentissage de la lecture et de l'écriture, constitue une contribution significative du ministère et des acteurs qu'il soutient à l'action interministérielle contre l'illettrisme. Dans un contexte où tous les publics sont de plus en plus soumis à l'intermédiation numérique et aux injonctions des algorithmes, il est crucial de maintenir et de développer des pratiques culturelles spontanées, individuelles ou collectives, ainsi que le plaisir de fréquenter physiquement les lieux culturels.

L'étude complète de l'Insee est disponible en consultation et/ou téléchargement, ci-dessous :

