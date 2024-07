Le récit de James Cook, découvreur de l’Australie, aux enchères

Parmi les pièces maîtresses, le jeudi 22 août verra la mise aux enchères d'une édition originale de la traduction française due à Jean-Henri Castéra, du récit des trois expéditions de l’explorateur britannique James Cook, comprenant 14 volumes reliés en maroquin rouge. Ce lot, absent des ventes publiques depuis près de 50 ans, est évalué entre 40.000 et 45.000 euros.

Ce lot n° 904 inclut les Relations des voyages de James Cook, comprenant trois expéditions majeures décrites. Les récits couvrent les voyages dans l'Hémisphère Méridional et le Pacifique Nord entre 1768 et 1780, réalisés sous le commandement de Cook et d'autres capitaines, avec des contributions de figures telles que Joseph Banks, le capitaine Furneaux, et les Forster, Johann Reinhold et son fils Georg.

Cabinet Poulain.

Le premier voyage est illustré par 52 planches, le second par 67, incluant des cartes et portraits, et le troisième par 88 planches, incluant un frontispice détaillant l'assassinat de Cook. Cette collection, offrant un aperçu détaillé de régions comme l'Amérique du Sud, Tahiti, la Nouvelle-Zélande, et l'Australie, est complétée par La Vie du Capitaine Cook de Andrew Kippis. Un exemplaire rare, le premier du genre proposé en vente publique depuis cinquante ans, malgré la restauration du premier volume et quelques rousseurs.

Cabinet Poulain.

La vente offrira également une collection remarquable de livres de costumes, une variété d'ouvrages illustrés des XIXe et XXe ax, ainsi que des livres de très petite taille, certains mesurant seulement quelques millimètres. Ce rendez-vous est désormais hébergé à Limoges, dans les locaux de la maison de vente Pastaud, située au 5, rue Cruche d’or.

Cabinet Poulain.

Photo : Cabinet Poulain