Fragiles/s : un roman d'anticipation politique

Dans un futur relativement proche, les naissances se raréfient, résultant majoritairement par des enfants atteints du « syndrome de l’X Fragile », handicap moteur physique et psychique. Il faut impérativement pallier à ce problème, qui menace l’avenir du pays.

Une seule solution s’impose : l’État doit modifier le génome des progénitures pour refonder une élite.

L’on suit alors Typhaine, dont le mari est haut placé à l’échelle politique. Ce dernier lui a dégotté une place dans un programme médical visant à mettre au monde un « enfant sain ». Pour cette mère désespérée d’un premier enfant fragile, c’est une bénédiction. Mais, bien sûr, tout ne passe pas comme prévu...

L’enfant surdoué

Typhaine déchante rapidement. Dans le programme, comme dans sa propre vie, elle ne contrôle rien. Mère volontiers dépressive, délaissée par son mari, aux pensées politiques orientées à gauche : c’est une grande claque dont elle ne parvient pas à se relever.

Mais, peu à peu, elle trouve la force de se réveiller, pour ouvrir difficilement les yeux sur le monde inégal et malhonnête qui l’entoure. La réalité est choquante, frappante : elle ne ressent rien pour son nouvel enfant, dit « sain ». Pire, elle s’aperçoit que la progéniture développe des capacités cognitives et physiques extraordinaires, anormales, effrayantes. L’enfant cherche à tromper les adultes, dissimulant sa vraie nature...

Un monde fait de discriminations et de violences

Dans le monde de Fragile/s, les discriminations vont bon train. Riches et pauvres vivent des réalités opposées, même combat pour les étrangers. L’Etat, d’extrême droite, mène à la violence la plus totale, complètement banalisée, qu’elle soit discriminatoire, familiale, psychologique...

Quant aux idéologies du gouvernement, elles se répandent comme une traînée de poudre, s’infiltrant jusque dans les pages du roman. À mesure que le récit avance, l’ambiance devient plus sombre, l’on plonge un peu plus profondément dans le vice, la peur, la folie. Une folie réaliste, et pour cela, l’auteur prend soin d’utiliser des thématiques et des tournures de phrases très précises.

L’on retrouve ainsi le concept de « réarmement démographique », terme répété huit fois par le Président Emmanuel Macron lors de son discours à l’Élysée, le 17 janvier 2024. Diverses catastrophes écologiques sont également présentées, notamment la montée des eaux et des températures, rendant certaines zones inaccessibles.

Le coût des vols internationaux était devenu exorbitant, leurs quelques vacances (...) consistait en la location d’une maison sur la Côte-Nord de la Bretagne, près de Paimpol, là où la montée des eaux n’avait pas encore ravagé le littoral et où les températures estivales étaient toujours à peu près supportables.

Un zèle politique et littéraire de la part de l’auteur, qui semble avoir de nombreuses choses à dire sur notre époque.

Ouvrage scientifique ou roman d’anticipation ?

Nicolas Martin, vulgarisateur, et ancien animateur de la Méthode Scientifique sur RadioFrance, créé dans Fragile/s un univers riche, fourni de nombreux détails, qu’ils soient scientifiques ou corrélés à l’histoire. L’on découvre ainsi les immenses progrès de la technologie, de l’IA, ou la création de nombreuses unités destinées aux minorités (École Républicaine d’Intégration, Centre de Rétention à Durée Indeterminée, l’Office de Gestion des Réfugiés et des Émigrés...). En bref, l’auteur a pensé une société à part entière, avec un mode de fonctionnement propre et réaliste.

Si c’est un avantage considérable dans l’élaboration du récit, immergeant parfaitement le lecteur dans l’univers dystopique, c’est aussi une des grandes faiblesses de l’écriture : l’on a parfois l’impression de lire un ouvrage scientifique.

Alors, à chacun son école. Les adeptes seront ravis de trouver là un étalage des connaissances scientifiques, quand les simples intis auront du mal à poursuivre. Quoi qu’il en soit, la plume de l’auteur demeure en retrait, au profit du factuel et du scientifique, procurant à la fois frustration et colère, car une si belle idée aurait mérité un travail stylistique plus poussé.

Un effort de recherche sans précédent avait été déployé pour comprendre les raisons de la délétion du gène Y, responsable de la stérilité chez la plupart des garçons nés sains, mais aussi celles qui présidaient la fragilité chromosomique qui rendait la mutation FMR1 sur le gène X dominante.

Avec une fin de roman quelque peu maladroite, mais un début plus qu’encourageant, Nicolas Martin nous livre un roman d’anticipation percutant, que l’on quitte avec une question en tête : sous prétexte de santé publique, jusqu’où les médecins et les autorités ont-ils le droit d’aller ?

À paraître le 22 août.

Un extrait de l'œuvre est à découvrir en avant-première en cliquant ici.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2024 : les romans en avant-première