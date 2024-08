Un “rural noir” au coeur des montagnes d'Allemagne

Rentreelitteraire2024 — Dans une Amérique en proie à l'intolérance et au dogmatisme religieux, Ellie et May luttent pour un monde plus aimant et plus libre. Lorsque le détective frappe à la porte de la modeste demeure où Ellie s'est réfugiée, l'heure est venue de tout raconter. L'amour pour May. Le départ de cette dernière, un an et demi plus tôt, emportée par son rêve de baleines. Loin d'Eureka, cette ville dévote entourée de vastes champs de maïs.