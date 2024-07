Part collective du Pass Culture : le livre et la lecture à la traîne

La part collective du Pass Culture, mise en place depuis deux ans désormais, permet aux élèves du collège, dès la 6e, et du lycée de profiter de financements pour des activités de groupe, choisies avec les professeurs.

Depuis la rentrée de septembre 2023, la part collective du Pass Culture s'élève à 25 € par élève, de la 6e à la 3e, puis de 30 € pour la 2nde et les CAP, et de 20 € en 1ere et Terminale, avant les 300 € accordés aux jeunes de 18 ans.

À chaque établissement scolaire est ainsi alloué un budget en fonction du nombre d’élèves éligibles et du niveau de classe de ces élèves. L’accès à la part collective du Pass est conditionné à l’usage de l’application Adage (application dédiée à la généralisation de l’Éducation artistique et culturelle) qui recense tous les projets financés de cette manière.

Des dépenses encore modérées

Dans une étude signée Sylvie Octobre et Claire Thoumelin, chargées d’études au Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation du ministère de la Culture, les données de l'année scolaire 2022-2023, première année pleine de l’utilisation de la part collective, sont observées.

Au sein de l'application Adage, 160.000 actions ou projets d’EAC au collège et au lycée ont été recensés cette année-là, parmi lesquels 60.000 ont mobilisé la part collective du Pass Culture. Au cours de 2022-2023, 86 % des collèges et 89 % des lycées ont utilisé la part collective du dispositif pour financer au moins une activité d’EAC, avec, respectivement, 46 % du budget dépensé pour les premiers et 40 % pour les seconds.

« Les taux de recours à la part collective du pass sont donc élevés, compte tenu du caractère récent de la mise en place de cette mesure, mais les niveaux de dépense, modérés », résume le rapport du ministère de la Culture.

86 % des activités bénéficiant de la part collective au collège sont organisées en partenariat avec une structure ou un acteur culturel et c’est le cas de 90 % des activités au lycée. Rapport du ministère de la Culture

Au sein des collèges, le taux de recours à la part collective du Pass Culture est plus élevé dans le secteur public, et plus encore au sein du réseau d’éducation prioritaire, que dans le secteur privé sous contrat, mais le niveau de budget dépensé reste sensiblement le même. Les plus grands collèges ont plus tendance à s'emparer de la part collective, mais les plus petits utilisent une plus grande part du budget alloué.

De fortes disparités persistent par ailleurs entre les régions, de la Corse (32 % des établissements ont utilisé la part collective) à Mayotte, la Nouvelle-Aquitaine ou la Bretagne (plus de 90 %).

À LIRE - D'après un rapport, le Pass Culture reste surtout un Pass Livre

Du côté des lycées, la situation est similaire, avec quelques nuances. Ceux qui ont le niveau de dépense moyen le plus élevé sont les lycées publics (+ 5 points par rapport aux lycées privés), les lycées ruraux (+ 4 points par rapport aux lycées urbains) et les lycées de moins de 300 élèves (+ 4 points par rapport aux lycées de plus de 900 élèves). Enfin, les lycées généraux ont une dépense moyenne supérieure aux lycées polyvalents (+ 4 points) et aux lycées professionnels (+ 2 points).

Entre 7 et 13 € par élève

Le budget dépensé moyen et médian est supérieur au collège par rapport au lycée, mais, étant donné que le nombre moyen d’élèves touchés par activité y est également supérieur, les niveaux de dépense moyen et médian par élève au collège et au lycée apparaissent très similaires. Ils atteignent respectivement 13 et 15 € en moyenne et 7 € dans les deux cas en médiane, relève le rapport.

Au collège, le budget dépensé par activité via la part collective du Pass Culture s’élève à 559 € en moyenne, avec 50 % qui coûtent moins de 336 €, mais 25 % facturées plus de 696 €. Au lycée, le budget moyen dépensé par activité via la part collective atteint 527 € : 50 % des activités coûtent moins de 270 € et 25 % coûtent plus de 567 €.

D'une manière générale, le spectacle vivant est souvent plus consommateur de budget, de même que les activités menées avec des artistes, des collectifs d’artistes, des compagnies ou des écoles d’art et conservatoires. La situation géographique, et l'absence d'infrastructures culturelles jouent également, comme le montrent d'importantes disparités entre les régions.

Quelles activités financées ?

Au sein des usages de la part collective, les projets à l’initiative de l’établissement apparaissent largement en tête (79 % des activités déclarées au collège comme au lycée), devant les projets liés à un dispositif déjà identifié (18 % au collège et 16 % au lycée) et les enseignements artistiques (respectivement 2 % et 5 %).

Parmi les projets à l'initiative des établissements, les sorties et visites culturelles sont privilégiées (37 % dans les collèges et 45 % dans les lycées), suivies par les projets intégrant les trois piliers de l’EAC (respectivement 22 % et 17 %) et les actions de sensibilisation artistique et/ou scientifique (13 %). Relevons que les clubs (lecture, cinéma, théâtre, scientifique, mathématique) « bénéficient rarement de la part collective (ils représentent 1 % des projets à l’initiative de l’établissement utilisant la part collective au collège comme au lycée) », comme l'indique le rapport.

Les dispositifs nationaux comme le « quart d'heure lecture » reçoivent un succès plus que modéré dans l'application Adage, puisque celui-ci ne représente que 4 % des projets dans les collèges et 1 % dans les lycées. Le Prix des incorruptibles plafonne à 1 % dans les collèges, et n'est pas présent dans les lycées, quand les Nuits de la lecture ne réalisent que 1 % des projets en collèges et lycées.

À LIRE - “Ce qui manque au Pass Culture, c'est la médiation”, selon Dati

Si l'on considère les domaines artistiques et culturels portés par la part collective du Pass Culture, le théâtre et le cinéma apparaissent largement privilégiés. Les univers du livre, de la lecture et des écritures, pour leur part, représentent 7 % des activités financées en recourant à la part collective du Pass au collège et 5 % au lycée. La bande dessinée, comptabilisée séparément, occupe 1 % des activités financées, au collège comme au lycée.

De ce point de vue, le « quart d’heure lecture » prend plus de poids, puisqu'il représente cette fois 11 % des projets liés à un dispositif dans le domaine du livre. Les impulsions nationales peuvent donc faire pencher la balance et rééquilibrer l'ensemble.

Documentalistes et profs de lettres

L'utilisation effective de la part collective du Pass Culture, dans les établissements, dépend grandement de la présence d'un « référent culture », un « professeur volontaire qui a pour mission d’assurer la cohérence, la qualité et le suivi de la mise en œuvre du volet culturel du projet d’établissement », d'après la définition du ministère de l'Éducation nationale.

À LIRE - Le Pass Culture, une aubaine pour les éditeurs et... les grandes librairies

Dans les collèges comme dans les lycées, ces référents culture sont principalement les documentalistes, avant les enseignants de lettres ou d'histoire-géographie. Au collège comme au lycée, ce sont les professeurs de lettres modernes ou classiques, parfois d'histoire-géographie, qui organisent la plus grande part des activités.

Le rapport complet est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, MIKI Yoshihito, CC BY 2.0