Carte blanche à Marin Fouqué : Paix, vers une éco-réconciliation

Le 26 août en Arles, Agir pour le vivant m’a donné carte blanche. Paix, vers une éco- réconciliation, c’était ça le thème, et pour être honnête, moi j’ai failli dire non. Tu sais comment c’est, on a la nuque lourde et nos bras raclent le sol et la paix est bien loin quand tout le pays brûle. Alors les jours passent, l’Histoire se répète et j’ai beau essayer de l’oublier, des questions me travaillent.

La paix, c’est quoi ? Et est-ce que ça a déjà existé, d’abord ? Et pour qui ? Et sous quelles conditions ? Et combien que ça coûte en fait ? Le prix d’un mojito qu’on prendrait en terrasse, avec de jolis gestes et de mignons discours ? Ou bien celui d’une nuque devenue trop lourde à force d’attendre, courbée face au fascisme par souci de résilience ?

Et le reste du vivant dans tout ça ? Est-ce qu’il faudrait d’abord apprendre à le respecter pour enfin se respecter nous — même ou bien c’est dans l’autre sens que ça se passe ?

Et pourquoi on lâcherait l’affaire ? Pourquoi ? C’est mort ! y’a pas moyen ! on ne leur donnera pas ce plaisir, on la fera cette foutue carte blanche, mais attention, pas blanche comme un cessez-le-feu ou couleur colombe, pas blanche comme un ferme-ta-gueule et ravale-ta — colère, non, on la fera dans le blanc éclatant des néons.

C’est ça : une paix sur table opératoire. Il y aura bien sûr des mots pour la disséquer et d’autres pour la trancher. On dira des textes pour bordéliser et d’autres pour apaiser. Et sur la table, on y mettra nos rêves, on y mettra nos espoirs et nos plus belles révoltes. Sans oublier la somme de nos violences, tous nos non-dits et chacun de nos silences, une carte détaillée de nos impasses et chemins de traverse.

De la musique aussi, du genre qui fait danser intense, parce que la solution à cette crasse se cache peut-être dans nos corps. On commencera à Griffeuille pour finir dans le Théâtre Antique, parce que la ville c’est comme la paix, elle est à ceux qui veulent bien la prendre.

On écoutera Nancy Huston, Jean d’Amérique, Samira Negrouche et puis Moher. Que du brûlant. Que de l’entier. Pas de posture. Du nécessaire sans concession. Un truc à la hauteur de nos urgences. Voilà. Le 26 août en Arles, Agir pour le vivant m’a donné carte blanche, j’ai accepté, et j’espère que tu pourras venir.

Cette rencontre réunira Jean d’Amérique, écrivain ; Samira Negrouche, poétesse et essayiste ; Nancy Huston, écrivaine. L’ensemble sur une musique de Moher. L’événement est gratuit et se déroulera le 26 août à Griffeuille, La croisière, à 18 h.

Agir pour le Vivant se déroulera en Arles, du lundi 26 août au dimanche 1 septembre.

Crédits photo : Marin Fouqué © Safia Bahmed-Schwartz

