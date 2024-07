Perséphone : les mots des morts

Les « clients » de Perséphone sont des personnes très différentes, mais avec un point commun : elles savent, d’une manière ou d’une autre, que la mort viendra bientôt les cueillir. Et ce, pour diverses raisons qui les concernent. Alors, en pensant à ceux et celles qui resteront après leur inévitable départ, ils et elles se penchent à un micro et enregistrent un ou plusieurs messages. Des échos de vie, pour accompagner les personnes aimées au fil des années. Ces messages sont programmés selon un calendrier bien défini, établi par les clients.

« La disponibilité H24, 7 jours sur 7 constitue la marque de fabrique de Perséphone, la signature Rosa Campion. La plupart des clients fréquentent le studio sur des horaires de bureau ou en soirée, mais c’est de nuit que se déclarent les urgences. Rose ouvre donc même au cœur de la nuit, surtout au cœur de la nuit, elle ne se dédit pas. C’est sa grande fierté. »

Si l’idée peut sembler saugrenue, l’est-elle vraiment ? Pour Rosa, cette entreprise a un potentiel énorme. Et, factuellement, elle saura trouver sa clientèle puisque, surprise : les êtres humains n’ont pas encore développé une technologie pour vivre éternellement. Rosa est pleinement investie dans le développement de cette offre profondément intime. Elle est accompagnée par Ulysse, son associé, jeune homme qui est parvenu à sortir d’une longue période de solitude dépressive. Plus tard, c’est un certain Grégoire qui se retrouve embarqué dans cette aventure, après une histoire ubuesque de piratage… Le tout, pour un trio atypique et rafraîchissant.

Voici un roman qui s’immisce dans le cœur avec une touche d’insouciance. Si le sujet n’en reste pas moins complexe, surtout dans une société telle que la nôtre où la mort est presque devenue taboue, ce roman parvient à faire preuve de légèreté. Avec sa couverture acidulée, ce n’est pas le drame que l’autrice vient chercher dans cette histoire – bien au contraire : ici, la vie est fêtée à chaque page. Grâce à une plume touchante et à une trame décalée, Caroline Bouffault réussit ce pari de nous faire rire et pleurer d’une page à l’autre. Le tout, en nous accompagnant avec tendresse dans ce récit humain et touchant.

Perséphone offre une histoire avec un certain poids. La mort et le deuil qui l’accompagnent sont des personnages à proprement parler, qui ne font jamais peur. Pourtant, la douleur et le manque sont bel et bien présents. Perdre un être cher, c’est un peu comme perdre un morceau de soi. Alors, comment naviguer la suite ? Comment avancer, malgré tout ? Ce roman nous propose d’imaginer cette alternative, avec ses bons et ses mauvais côtés. Ici, il est question de transmission, de mémoire… Le tout, avec humour et tendresse.