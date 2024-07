Cette demeure en déclin est un théâtre où objets, plantes et animaux deviennent les spectateurs des transformations en cours. Chaque membre de la famille se lance dans un inventaire personnel, une véritable épreuve où se dévoilent les passions familiales, oscillant entre réalité et folie, culpabilité et amour, enfermement et libération.

Comment affronter la peur de perdre un proche ? En quoi la place de chacun au sein de la famille est-elle changeante ? Les plus vulnérables sont-ils ceux que l'on croit ?

La frontière entre le drame et le burlesque est mince, et parfois, la réalité est adoucie par la force des liens qui perdurent malgré le chaos imminent.

Les éditions Arléa nous en offrent les premières pages en avant-première :

Coralie Grimand est née en 1964 en pays de bocage, dans la plaine bressane, et vit aujourd’hui à Lyon. Voyageuse sur les chemins de montagne, elle a vécu quelque temps au Japon et longtemps travaillé dans les domaines de l’aménagement du territoire et des politiques culturelles, sans renoncer à son désir d’écrire. Inventaire du matrimoine est son premier roman.

