Arsène Lupin, dans la vraie vie

L’on ne reconnaissait les deux voleurs que grâce à un certain signe distinctif : un grand manteau et un couteau suisse. Entre 1995 et 2001, la valeur totale de leur butin a été estimée à plusieurs millions d’euros.

Mais comment les Bonnie et Clyde des musées ont-ils pu réussir ces vols en série sans se faire prendre pendant si longtemps ?

Il leur a fallu beaucoup de sang-froid, une grande créativité et une passion dévorante. Une histoire racontée par la plume de Michael Finkel, dans une traduction de Julie Sibony.

Les éditions Marchialy nous en offrent les premières pages en avant-première :

Michael Finkel est fasciné par les personnalités obsessionnelles. Quand il quitte les États-Unis pour s’installer dans le sud de la France, il en profite pour rencontrer le célèbre voleur d’art français et se documenter sur son histoire singulière. Le résultat est un récit rocambolesque et psychologique dans l’héritage de la plus pure tradition de la narrative non-fiction américaine.

