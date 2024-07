Robert Downey Jr. annonce son retour dans le MCU

Dans Far from home, le Spider Man de Tom Hollande disait à propos du Tony Stark de Robert Downey Jr. : « partout où je vais, je vois son visage ». Il n'aurait donc pas été surpris, contrairement au reste du public, de le voir apparaitre ce samedi 27 juillet à la Comic Con de San Diego, derrière le masque de Docteur Doom.

L'acteur oscarisé pour sa performance dans Oppenheimer s'était pourtant retiré de l'univers Marvel (MCU) en 2019, après 9 films dans lesquels il incarnait Tony Stark, aussi connu sous le nom d'Iron Man. Il fera donc son retour avec un personnage qui se trouve à l'autre bout du spectre gentil/méchant, puisque Docteur Doom est l'un des super-vilains les plus importants des comics Marvel.

De son vrai nom Victor von Doom, il est créé par Stan Lee et Jack Kirby, principalement pour servir d'antagoniste aux 4 fantastiques. Il apparaît pour la première fois dans "Fantastic Four" #5 en 1962. Victor von Doom est un génie scientifique et un maître des arts mystiques, originaire de la nation fictive de Latvérie, dont il devient le souverain. Il se distingue, comme Iron Man, par son armure high-tech et son intelligence redoutable.

Connu en français sous le nom de Docteur Fatalis, il a déjà été incarné au cinéma par Julian McMahon dans Les Quatre Fantastiques (2005) et dans Les Quatre Fantastiques et le Surfer d'argent (2007), et par Toby Kebbell dans le reboot de 2015 des Quatre Fantastiques. Il a également inspiré le rappeur culte, MF Doom, qui reprend son nom, son masque, et fait régulièrement référence à son univers dans ses musiques.

Le MCU tente de relever la tête

Cette annonce intervient alors que la franchise MCU bat de l'aile, notamment après les échecs récents de The Marvels ou d'Ant-Man 3. Pour inverser cette mauvaise tendance, Disney n'y va pas de main morte. Hugh Jackman, qui avait raccroché le costume de Wolverine en 2017, a notamment été rappelé pour Deadpool & Wolverine sorti le 24 juillet en France.

Harrison Ford et Pedro Pascal ont également rejoint l'univers de superhéros pour incarner respectivement Thaddeus Ross, un président américain qui se transforme en Hulk rouge, et Mr Fantastic des 4 fantastiques. Le premier sera à l'affiche de Captain America: Brave New World et de Thunderbolts, le second sera la vedette de The Fantastic 4: First Steps. Les trois films devraient sortir en 2025.

Crédits image : Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0 / Doctor Doom – Marvel