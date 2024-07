Faut-il faire la guerre pour sauver la planète ?

Nous héritons d’une histoire intellectuelle et politique affirmant que créer les conditions de la paix entre les hommes nécessitait l’exploitation de la nature, l’échange des ressources et la prospérité pour tous. Selon cette logique, pour effacer jalousie, conflit et désir de guerre, il fallait d’abord lutter contre la rareté des ressources naturelles.

Un langage universel, celui des sciences, des techniques et du développement, devait unifier l’humanité. Ces idées, remontant au XVIIIe siècle, se sont concrétisées de manière frappante au milieu du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement des infrastructures fossiles a été associé à un discours pacifiste et universaliste visant à éliminer les causes de la guerre par la libération de la productivité.

Ainsi, la paix, ou l’équilibre des grandes puissances orchestré par les États-Unis, a été en grande partie un don des énergies fossiles, notamment du pétrole.

Pierre Charbonnier soutient que la paix pourrait être plus dangereuse pour la nature et le climat, que la guerre. Il poursuit en avançant qu’au XXIe siècle, ce paradigme est obsolète : nous devons garantir à la fois la paix et la sécurité tout en respectant les limites planétaires. Il nous faut apprendre à instaurer la paix sans détruire la planète.

Les éditions La Découverte nous en offrent les premières pages en avant-première :

Pierre Charbonnier est philosophe, chargé de recherches CNRS et enseignant à Sciences Po. Il est notamment l’auteur d’Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques (La Découverte, 2020) et de Culture écologique (Presses de Sciences Po, 2022).

