Présidentielle US : Salman Rushdie s'engage aux côtés de Kamala Harris

Durant cette initiative co-organisée par le PDG et co-fondateur de l'agence numérique Digimentors, Sree Sreenivasan - qui comportait des législateurs de premier plan, comme le député Raja Krishnamoorthi de l'Illinois, mais aussi des auteurs, des politologues, des entrepreneurs ou encore des organisations de la diaspora indienne -, Salman Rushdie a déclaré : « C'est un moment critique. Je suis un garçon de Bombay et c'est formidable de voir une femme indienne se présenter à la Maison Blanche. Et ma femme est afro-américaine, donc nous aimons le fait qu'une femme noire et indienne se présente pour la Maison Blanche. »

Un langage naturel dans la culture anglo-saxonne des communautés, plus étrange dans celle de l'universalisme à la française. L'auteur des Versets sataniques a néanmoins noté que l'ethnicité seule n'est pas suffisante : « Nous ne nous réunirions pas de cette manière, disons, pour Usha Vance ou Nikki Haley », faisant référence à l'épouse indienne-américaine du candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance, et à l'ancienne gouverneure, aussi républicaine, de Caroline du Sud.

Il adhère à cette candidature, jugée « plus joyeuse [...] optimiste et tournée vers l'avenir » que celle de Joe Biden, apparu particulièrement affaibli depuis le début de l'année 2024. Un élan général dû, toujours selon ce dernier, au fait que quelque chose de « très extraordinaire, transformateur s'est produit en politique américaine » en près d'une semaine seulement.

Pour Kamala, contre Donald

Une approche positive, renforcée par la dimension négative de cette présidentielle : il faut, selon le Britannico-Américain né en Inde, que la communauté fasse en sorte que cela fonctionne parce que « nous ne pouvons pas laisser l'alternative se produire ». Cette « alternative », c'est bien sûr Donald Trump : « Cet homme creux sans une seule qualité noble, essayant de tirer ce pays vers l'autoritarisme. Cela ne peut pas arriver », assure-t-il sans ambages.

Il est formel : Kamala Harris « est la personne qui peut l'empêcher », et de développer : « Il [Donald Trump, NdR] incarne l'homme vieux et empâté. Kamala ressemble à une superstar. Et je pense que le charisme qu'elle apporte à la campagne pourrait être crucial dans les semaines à venir. »

En réponse à ceux qui doutent qu'une femme noire et indienne puisse être élue présidente des États-Unis, Salman Rushdie juge que les perceptions ont évolué : « Je pense que la façon dont le leadership féminin est maintenant vu est différente. La façon dont la question de l'origine peut être transformée en un point positif est une nouveauté. Et donc je pense qu'il n'y a absolument aucune raison pour que Kamala Harris ne devrait pas gagner assez facilement », a-t-il notamment défendu.

Un appel aux écrivains

Il a encouragé les citoyens, y compris la communauté des écrivains, à « utiliser chaque argument à notre portée, que ce soit en parlant, en écrivant, en débattant, nous devons gagner cette bataille. Et les écrivains sont plutôt bons pour argumenter. Donc, je pense que nous allons faire de notre mieux. »

À l'approche de l'élection présidentielle du 5 novembre, il a encore souligné : « Il n'y a pas une minute à perdre », avant de conclure : « Nous ne pouvons pas être complaisants. Nous devons combattre jusqu'au bout car cela va probablement se jouer jusqu'au bout, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être les premiers à franchir la ligne. Je crois que nous le pouvons. »

Kamala Harris, 59 ans, devrait être la candidate présidentielle du Parti démocrate, après le renoncement à un second mandat du président Joe Biden, le 20 juillet dernier. Si elle est plus que favorite à présent, elle doit encore être officiellement déclarée candidate à la présidence lors de la convention démocrate qui doit se tenir du 19 au 22 août à Chicago.

Une décision qui débloquera les soutiens des auteurs et, plus largement, des artistes. On sait déjà que le romancier Don Winslow sera de la partie, lequel a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'engager contre la réélection de Donald Trump. On sait également qu'un auteur à succès, J.D. Vance, sera du côté de l'ancien président, puisqu'il sera son vice-président en cas d'élection du Républicain.

On peut néanmoins déjà citer, parmi les soutiens déjà affichés à Kamala Harris, Joan Baez, la célèbre musicienne folk et militante, qui dans une vidéo récente, a interprété une version d'America the Beautiful, modifiant les paroles en « Crown thy good with sisterhood » (Couronne ton bien avec la sororité) pour exprimer sa solidarité avec l'actuelle vice-présidente. Elle a par ailleurs encouragé ses abonnés à s'inscrire et à voter pour les démocrates.

D'autres célébrités, dont Katy Perry, Ariana Grande et John Legend, ont publiquement soutenu sa candidature, mettant en avant ses qualités et leur enthousiasme pour sa campagne, à l'instar de Salman Rushdie. Beyoncé a accepté de son côté que la candidate à l'investiture démocrate utilise son succès de 2016, Freedom, pour son premier clip de campagne.

Crédits photo : Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) / Elena Ternovaja (CC BY-SA 3.0)