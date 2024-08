Célèbre, de Maud Ventura : toutes les 15 minutes meurt une célébrité

Un père égyptologue — à qui elle doit son prénom, diminutif de Cléopâtre, dont elle partage la cléopatrie… –, une mère statisticienne : Cléo l’avait assuré à son père, du haut de ses quatre ans. Elle serait aussi célèbre que Céline Dion. Jolie petite fille, qui grandissant sera de plus en plus apprêtée, elle a cette jolie voix qui séduit et la tête remplie par ses études en sciences politiques. Mais elle le sait au plus profond d’elle-même : ce n’est pas ce qu’elle veut pour sa vie.

A 17 ans, elle décolle pour New York, contre l’avis de ses parents, qui la laissent aller à la rencontre de ce destin qu’elle espère. Dès lors, elle mettra tout en œuvre pour atteindre cette notoriété tant désirée : elle préfère un petit boulot en librairie à un poste d’assistante dans un label de musique, qui la rabaisserait. D’ailleurs, elle vit en colocation avec deux autres femmes : l’une bourrée de fric, l’autre, actrice un peu ratée.

Déterminée, à l’excès, Cléo excelle dans l’intransigeance, au point de s’automutiler — comme ces 13 coups de fouet qu’elle s’inflige, pour les 13 titres d’un album qu’un artiste a sorti… et qu’elle n’a pas écrits. Car elle compose et écrit (uniquement habillée d’une culotte) : une manière de contrôler sa vie et son art. Elle ne tombera sous le joug de personne.

À force de labeur vient l’éclair de génie. Un titre qu’elle poste sur TikTok et qui génère des millions de vues. Repérée par un label, enfin sa carrière décolle, dans cette ascension pour atteindre la célébrité tant rêvée. Odieuse au besoin, prête à tout pour réussir, elle sera cette star, entourée de gens à son service. Elle déplore même que les gens changent autour d’elle, dans leur relation avec Cléo devenue célèbre.

En réalité, elle se révèle tyrannique, méchante, incapable de ressentir quoi que ce soit – le titre prémonitoire d’une de ses premières chansons, I Feel Nothing. Monstre froid, aux comportements despotiques, elle a échappé à la drogue et à l’alcool, mais se mutilera encore et encore. Quant à sa relation à la nourriture…

Le drame de Cléo tient à cette solitude : convaincue d’être supérieurement intelligente, elle évolue dans un environnement où ces gens font tout à sa place. Travailleuse jusqu’à l’extrême, elle préfère se tordre la cheville pour plancher à son nouvel album que d’assurer une tournée promotionnelle pour une marque qui la sponsorise. Rien n’est assez bien pour elle, personne ne trouve grâce à ses yeux : Cléo est l’incarnation suprême de l’ennui, tel que le philosophe Pascal le fustigeait :

Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. – Pascal, Pensées

Ainsi, elle se rendra sur cette île lointaine, déserte, surnommée L’ïle aux chefs-d’œuvre : un lieu censé être l’endroit où les stars ont composé leurs plus grandes réussites. Mais que trouve-t-on lorsque l’on est seule face à son propre vide ?

Ainsi s’écoule toute la vie ; on cherche le repos en combattant quelques obstacles et si on les a surmontés le repos devient insupportable par l’ennui qu’il engendre. Il en faut sortir et mendier le tumulte. – Pascal, Pensées

Après Mon Mari, sorti en 2021, qui saisissait les tourments psychologiques d’une femme touchante et pathétique, mais dignement, Maud Ventura explore une autre facette de la détresse humaine. Cette fameuse déréliction de l’Humain face à son propre vide – et si Pascal proposait Dieu et la foi en réponse, Cléo a cherché dans la vanité et l’orgueil sa rédemption. En vain.

Une fois connue, on ne s’appartient plus, mais quand seule la célébrité comptait, que reste-t-il vraiment ? Cette satisfaction totale de l’objectif accompli, dont elle découvre qu’elle apporte tout, sauf le bonheur.

Acide, parfois brutal, le récit nous conduit à éprouver un peu d’empathie pour cette pauvre fille, qui finalement s’est mise toute seule dans la mouise. Au point que ses conversations même interrogent : parlerait-elle seule ? Ses échanges ressemblent à des monologues, avec pour unique réponse un silence manifesté avec cette ponctuation « – … » de la part de ses interlocuteurs. Elle déblatère, nul ne l’arrête ni ne l’interrompt…

Jusque dans cette séquence vertigineuse où elle demande à son assistance de calculer la superficie d’une table basse, avec une arrogance et une morgue effarantes. Mais la suffisance ne prodigue ni accomplissement ni épanouissement. Partout, elle s’ennuie, dans cette infinie tristesse de n’avoir rien d’autre qu'elle...

On ne regrette qu'une chose : cette couverture qui introduit un étonnant décalage avec la figure de Cléo – qui ne boit pas d'alcool – quand la femme en illustration tient un verre à cocktail, habillée façon années 50/60. Et un physique pas assez proche de celui qu'on se figure. Qu'à cela ne tienne : on ne juge pas un livre sur sa couverture. Et ce roman glissant de folie douce en autodestruction sévère frappe fort.

