Amazing Comics : les éditions Dupuis s'associent à Joe Quesada

C'est l'éditeur basé à Miami depuis 2014, Mad Cave Studios, qui a révélé ce nouveau partenariat « révolutionnaire avec la maison d'édition européenne de premier plan, Dupuis, pour réaliser pleinement les aspirations de publication mondiale d'Amazing Comics, [...] une nouvelle entreprise passionnante de l'artiste, écrivain et éditeur de bandes dessinées américain légendaire Joe Quesada. »

Après le manga, le comic

Le projet : créer des œuvres à destination du marché international, en s'appuyant sur « les plus grands talents du monde entier ». Pour ce faire, Mad Cave Studios et Dupuis travailleront de concert pour publier et distribuer les titres de part et d'autre de l'Atlantique.

Olivier Jalabert, éditeur chez Dupuis et ex-Glénat Comics, a souligné la nature innovante de ce partenariat : « Dupuis Publishing et Média-Participations sont à la fois très fiers et enthousiastes de l'entreprise conjointe éditoriale entre notre groupe et l'équipe formidable de Mad Cave Studios pour entreprendre un effort sans précédent et historique dans l'espace du roman graphique, en s'associant avec la légende de la bande dessinée Joe Quesada et son équipe d'Amazing Comics pour produire un contenu créatif innovant pour le public mondial », défend-il dans un communiqué commun.

La maison de la BD belge, qui s'est ouverte au manga à travers le label Dupuis-Vega, après avoir acquis Vega en 2020, s'ouvre à présent au comics. La maison plus que centenaire a par ailleurs annoncé en début d'année, conjointement avec le géant japonais Kadokawa, la création d'une co-entreprise majoritairement détenue par Kadokawa. Cette joint-venture ouvre également la possibilité d'adapter des licences européennes en manga, promettant une expansion et diversification significative de leur catalogue.

Une idée en tête depuis 2005

Le titre inaugural, Disciple, porté par les co-scénaristes Joe Quesada et Charles Dorfman, l'encreur Wade von Grawbadger, le coloriste Richard Isanove, et le lettreur Joe Caramagna, est une reprise du Hamlet de Shakespeare, réinventé dans une narration moderne. La couverture a été révélée lors du Comic-Con de San Diego.

« L'origine véritable de Disciple est survenue lorsque j'ai rencontré Charles Dorfman, un écrivain talentueux passionné par le récit graphique », a partagé Joe Quesada, avant de développer : « Charles a proposé une adaptation de Hamlet, ce qui a déclenché un voyage créatif qui a mené à la version unique de Disciple que nous avons aujourd'hui. Ce projet mélange des éléments shakespeariens avec des genres contemporains, créant un monde mythologique riche pour nos lecteurs à explorer qui commence comme un préquel à l'original, situé dans un tout nouveau monde. » On attendra à présent de plus amples détails, comme une date de sortie.

Le dessinateur, éditeur et scénariste de comics américain a précédemment co-fondé Event Comics, et a été rédacteur en chef de Marvel Comics et plus tard directeur de la création de Marvel Entertainment.

Il confie encore : « Amazing Comics mijote dans ma tête depuis 2005. Je savais qu'un jour viendrait où je pourrais en faire une réalité, mais quand ce jour est arrivé, je me suis promis de ne pas précipiter les choses. Être patient et réfléchi, et toujours se souvenir que j'ai bien servi pendant plus de 30 ans dans les bandes dessinées en choisissant la route moins fréquentée. Alors nous y voilà. »

À LIRE - Les Tortues Ninja rencontrent Naruto dans un crossover épique

Et de conclure : « Après deux ans de travail, de planification et de construction en silence de quelque chose de différent dès la base, je ne pourrais être plus heureux avec mon nouveau partenariat avec Mad Cave Studios et Dupuis. Non seulement ce sont des amis chers, mais ce sont des éditeurs de classe mondiale qui partagent la même vision du récit graphique que moi, et ensemble, nous avons conçu une initiative qui est unique et qui n'a jamais été tentée auparavant. J'ai hâte de présenter des personnages et des histoires incroyables aux fans du monde entier. »

Crédits photo : Luigi Novi (CC BY 3.0) / Amazing Comics