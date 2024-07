Deux jours pour rendre la lecture accessible aux malvoyants

En 1994, Philippe Claudet, enseignant spécialisé, conçoit le premier livre tactile accessible aux enfants malvoyants, et rencontre des parents d’enfants déficients visuels. Ensemble, ils décident de passer à l’action, et fondent la première maison d’édition spécialisée dans l’illustration tactile, intégrant également un pôle consacré à la recherche et au développement d’illustrations tactiles pour enfants aveugles ou malvoyants.

Depuis 30 ans maintenant, plus de 57.000 livres ont été produits dans l’atelier de fabrication, destinés aux enfants de France et d’ailleurs.

Ouvrir la réflexion sur le sujet

Pour célébrer son trentième anniversaire, Les Doigts Qui Rêvent convie les professionnels du métier à une journée spéciale le vendredi 11 octobre de 9h à 20h30 à La Minoterie. Cet événement professionnel, ouvert à toutes et tous, sera marqué par la présence d'invités venant de toute la France, issus des domaines de la recherche, de la déficience visuelle, du handicap, de l’éducation, du livre et de la culture.

Parmi les intervenantes, on retrouvera Marjolaine Baillet, psychomotricienne, Florence Bara, professeure en psychologie cognitive et du développement, Agnès Bergonzi, conservatrice en chef de bibliothèque, Dannyelle Valente, chercheuse sur le handicap visuel, et Nathalie Lewi-Dumont, maître de conférences en sciences du langage.

Elles animeront ainsi nombre de conférences, mais également des rencontres et tables rondes centrées sur l’illustration tactile pour les publics à besoins spécifiques, accessibles également au grand public. Six ateliers pratiques seront proposés, ouvrant la réflexion sur la création tactile, la médiation, l’adaptation numérique accessible, l’éveil sensoriel des bébés de 3 mois à 2 ans, et la reliure des livres tactiles illustrés.

À la découverte des livres tactiles

Le samedi 12 octobre, l’association ouvre ses portes au grand public, proposant ainsi une journée familiale invitant à la découverte des livres tactiles, et à la sensibilisation du sujet.

Les autrices et illustratrices Laura Cattabianchi, Fanny Pageaud, Claire Zucchelli-Romer animeront des ateliers sensoriels accessibles à tous les enfants à partir de 1, 3, 5 et 10 ans.

L’équipe des Doigts Qui Rêvent dévoilera divers ateliers pour initier les participants à la lecture tactile et aux jeux sensoriels. Des associations amies, telles que Les Yeux en Promenade, le Comité Entente Déficience Visuelle, et l’Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles, mèneront des activités dédiées au braille, et inviteront à la découverte des jeux de société adaptés, tout en ouvrant le dialogue avec les familles.

L’ensemble du programme est à découvrir en cliquant ici, et est également disponible ci-dessous :

Programme des journées organisées par l'association Les Doigts Qui Rêvent

Crédits image : Les Doigts Qui Rêvent