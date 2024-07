La vie active est-elle incompatible avec la lecture ?

Publiées aux États-Unis par le Bureau of Labor Statistics, lié au ministère du Travail, et au Royaume-Uni par The Reading Agency, une organisation caritative, deux études reviennent sur la place de la lecture dans la vie des citoyens anglo-saxons.

Une tendance générale se dessine, celle d'un recul des pratiques de lecture, plus ou moins marqué selon les catégories d'âge et les caractéristiques socio-économiques des groupes évoqués. D'après les chiffres, lire moins ne serait pas la conséquence d'un désintérêt, mais plutôt d'une vie très (trop ?) remplie...

26 minutes de lecture par jour

Annuellement, le Bureau of Labor Statistics américain observe la manière dont les citoyens des États-Unis utilisent leur temps libre. L'agence évoque ainsi la lecture parmi les activités possibles et, en 2023, assure que les Américains âgés de 15 ans et plus lisent en moyenne 26 minutes par jour.

Cette moyenne dissimule bien sûr des différences importantes, notamment celle entre les hommes et les femmes : les premiers lisent en moyenne 20 minutes par jour, contre 32 minutes pour les secondes.

Comme le résume BookRiot, une ligne de démarcation se dessine, « sans trop de surprise », entre « les Américains plus âgés, avec peu de responsabilités parentales ou liées au travail », dont le temps consacré à la lecture est bien supérieur à celui d'une population plus jeune.

Entre 15 et 19 ans, soit la plus jeune catégorie d'âge étudiée, le temps de lecture estimé par jour n'atteint que 13 minutes en 2023, similaire à celui des 35-44 ans. Entre 20 et 24 ans, il remonte à 20 minutes quotidiennes, mais retombe à 15 minutes entre 25 et 34 ans. Lire retrouve une place plus importante dans l'emploi du temps qu'à partir de 45 ans, avec 19 minutes en moyenne, puis après 55 ans (23 minutes) et enfin au-delà de 65 ans (48 minutes).

BookRiot l'avait indiqué : le fait de prendre soin d'enfants, d’occuper un emploi à mi-temps ou à plein temps ou encore l'origine ethnique des interrogés (une mesure statistique interdite en France) ont une influence sur le temps réservé à la lecture. En somme, l'origine et les conditions socio-économiques ont un impact sur la pratique culturelle.

Lire pour le plaisir

Outre-Manche, les statistiques ne sont pas des plus rassurantes non plus pour la lecture. Ainsi, The Reading Agency note-t-elle que la moitié des adultes britanniques ne lit pas régulièrement pour le plaisir. 35 % des personnes interrogées assurent qu'elles ont pratiqué la « lecture-plaisir » par le passé, mais que cette époque est révolue.

Ici aussi, certaines catégories d'âge sont plus concernées par ce désintérêt pour l'écrit que d'autres. Les 16-24 ans comptent très peu de lecteurs réguliers (seulement 32 % d'entre eux), et, entre 25 et 54 ans, la proportion de lecteurs réguliers stagne, entre 42 et 45 %. Ce n'est qu'après 55 ans que la pratique semble se réinstaller dans le quotidien, avec 62 % de lecteurs réguliers déclarés.

À LIRE - 35 propositions pour l'apprentissage de la lecture

Cité par 33 % des répondants, le manque de temps reste le principal obstacle cité pour la pratique régulière de la lecture. Une réponse qui accréditerait la thèse d'un lien entre la vie dite « active », essentiellement marquée par les études supérieures ou par l'emploi, voire par les deux, et le désamour pour la lecture.

D'après l'étude Les Français et la lecture, dont les résultats ont été publiés en avril 2023 par le Centre national du livre et Ipsos, le constat est partagé sous nos latitudes. Ainsi, les plus grands lecteurs sont assez peu nombreux dans les tranches d'âge entre 15 et 49 ans, tandis que, passé 50 ans, l'investissement dans la lecture a tendance à s'approfondir.

La concurrence est rude

Malgré la persistance de ce « creux » entre 15 et 55 ans, pour la répartition des lecteurs assidus et réguliers, un simple lien de cause à effet peut-il être tracé entre vie active et manque de temps à accorder au livre ?

Si le rythme et le mode de vie ont un impact évident sur la pratique culturelle, il est toujours bon de rappeler que l'héritage culturel pèse fortement dans la création de lecteurs et lectrices. Autrement dit, le milieu dans lequel on nait et grandit, les habitudes des personnes qui nous entourent, auront une influence décisive sur la suite des événements. De la même manière, le niveau de vie général, du niveau d'étude aux revenus mensuels, participera à créer ou affirmer un intérêt pour la lecture, ce que soulignent toutes les analyses statistiques citées ci-dessus.

À LIRE - Au-delà des mots, comment la lecture sculpte le cerveau

Interrogées, les personnes qui ne lisent pas évoquent de manière récurrente le manque de temps (1/3 chez les Britanniques, 78 % chez les Français qui souhaiteraient lire plus, les Américains n'ont pas été interrogés), mais cet obstacle n'est évidemment pas le seul. La concurrence des réseaux sociaux, des autres loisirs (de la musique à l'audiovisuel, en passant par le sport) et les difficultés de concentration sont ainsi soulevées par les études.

Pour redonner un peu de motivation aux non-lecteurs ou à ceux et celles qui souhaiteraient lire plus, The Reading Agency dresse une nouvelle fois la liste des avantages liés à la lecture. Hausse du bien-être et amélioration de la santé mentale, un sommeil plus serein, une meilleure concentration, une empathie renouvelée et une créativité décuplée.

Quant aux avantages à ne pas lire, on ne les a pas encore trouvés...

Photographie : illustration, Georgie Pauwels, CC BY 2.0