The Boys : Amazon prépare un préquel

Jensen Ackles et Aya Cash s’apprêteraient ainsi à reprendre leurs rôles de Soldier Boy et Stormfront dans le prequel de The Boys d'Amazon. Vought Rising mettra en vedette les deux acteurs, qui seront aussi producteurs de la série, précise un communiqué.

Paul Grellong en sera le superviseur et producteur exécutif. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson et Michaela Starr seront également producteurs exécutifs de la série. Cette dernière est produite par Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios, en association avec Kripke Enterprises, Point Grey Pictures et Original Film.

Vought Rising se déroulera dans les années 1950, à l'aube de l'empire maléfique Vought, le méga-conglomérat qui domine l'industrie des super-héros dans l'univers de The Boys. La série mettra en scène les premiers exploits de personnages tels que Soldier Boy et Stormfront, la nazie quasi immortelle incarnée par Aya Cash, qui se faisait alors appeler Clara Vought. L'intrigue se concentrera sur un les origines de Vought, avec, en arrière-plan, un meurtre pervers et mystérieux.

La série viendra donc élargir l'univers de The Boys, qui, en plus des 4 saisons — bientôt 5 — de la série d'origine, compte aussi The Boys : Diabolical, une série animée des plus trashs, The Boys: Mexico, spin-off en développement qui se déroulera au Mexique, et Gen V, série dérivée prenant place dans un campus universitaire, et qui aura prochainement droit à une saison 2.

Une saison 2 pour Gen V

Car c'est l'autre information de cette comic con : la production de la deuxième saison de Gen V a récemment commencé, après avoir été retardée en raison du décès de Chance Perdomo, qui incarnait Andre Anderson, en mars. Prime Video a confirmé que le personnage ne sera pas recasté.

Selon les premières informations, cette saison 2 de Gen V se déroulera bien à la suite du final de la quatrième salve de The Boys. « C'est très intense et en même temps, c'est drôle de se retrouver dans une saison 2 et de vraiment explorer l'histoire et les personnages » a teasé le créateur de The Boys, Eric Kripke, au sujet de la suite de Gen V, en juin dernier.

The Boys est adapté de la série de comics homonyme, écrite par Garth Ennis avec, pour la plupart des tomes, des dessins de Darick Robertson. Elle fut publiée à partir du milieu des années 2000 aux États-Unis par Wildstorm, puis par Dynamite Entertainment. En France, elle est éditée par Panini Comics en 20 tomes, avec des traductions de Alex Nikolavitch.

Crédits image : The Boys, Prime Video