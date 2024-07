L'écrivaine Edna O'Brien est morte : de l'autodafé à la gloire nationale

Celle qui a « révolutionné la littérature irlandaise », selon ces derniers, a su saisir la vie des femmes et les complexités de la condition humaine avec une prose « lumineuse et simple », influençant profondément de nombreux écrivains.

Parmi les réactions, on peut citer celle du président irlandais Michael D. Higgins, qui a de son côté salué son œuvre en décrivant O'Brien comme « l'un des écrivains les plus exceptionnels des temps modernes ». Il a rendu hommage à une auteure « superbe », dotée du « courage moral de confronter la société irlandaise avec des réalités longtemps ignorées », et l'a qualifiée de « chroniqueuse courageuse ».

De la dynamite

Edna O'Brien, née le 15 décembre 1930 à Tuamgraney, dans le comté de Clare en Irlande, a dépeint dans une vingtaine de romans - principalement édités en France chez Fayard et Sabine Wespieser -, son pays comme un personnage violent et arriéré. Sa langue, à la fois crue et lyrique, a exploré l'intimité de femmes sacrifiées par une éducation qu'elle jugeait répressive et moyenâgeuse.

Son œuvre, centrée sur les émotions intimes des femmes et leurs relations avec les hommes et la société, défiait l'ordre moral et familial de l'Irlande catholique. Née dans un milieu rural conservateur, elle a décrit son environnement comme « ardent » et « catastrophique ». Sa mère, une femme autoritaire ayant travaillé à New York, et son père, un paysan alcoolique et violent, ont marqué son enfance.

Diplômée en pharmacie en 1950, elle épouse en 1952 l’écrivain Ernest Gébler et s’installe à Londres, où elle publie Les Filles de la campagne en 1960, première partie d'une trilogie interdite en Irlande.

Dans ce premier roman, elle raconte l'initiation sexuelle de deux jeunes filles, provoquant un immense scandale dans son pays. L'ouvrage a été interdit dans les librairies de Dublin et parfois brûlé pour « manque de religion et pornographie ». Les six romans suivants ont subi le même sort.

Parmi ses distinctions, Edna O'Brien a été deux fois finaliste en France des prix Médicis et Femina étrangers pour son autobiographie Fille de la campagne et son roman Les petites chaises rouges, tous deux publiés en France chez Sabine Wespieser, respectivement en 2013 et 2016.

En 2018, elle a reçu le prestigieux Nabokov Award for Achievement in International Literature du PEN America, saluant sa capacité à « abattre les barrières sociales et sexuelles élevées contre les femmes en Irlande et bien au-delà ». En 2019, le jury du Prix Femina lui a attribué un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre.

Son dernier roman en date, Girl, est paru en France en 2019 dans une traduction de l'anglais par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat, toujours chez Sabine Wespieser éditeur. Ce récit plonge le lecteur dans l'horreur des enlèvements de jeunes filles par Boko Haram au Nigéria. À travers l'histoire de Maryam, une adolescente enlevée et confrontée à la brutalité et à la déshumanisation, l'autrice explore avec une intensité bouleversante la résilience et le courage de celles qui ont survécu.

Crédits photo : Alessio Jacona from Rome, Italy, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons