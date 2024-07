En dialogue avec les plantes et leurs doux parfums

Autour des maisons d'Inaba Mayumi, il y a souvent un jardin, parfois couvert de mousse éclatante de velours vert, et toujours une douceur moelleuse imprégnant le jardin de tendresse. Comme dans La maison aux joubarbes. Les clés du jardin ouvrent la porte aux souvenirs dispersés autour de soi : narcisses et camélias, chrysanthèmes sauvages, hortensias, iris et humbles joubarbes.

Près de la maison dont Miya s'occupe, se trouve le sentier menant à l'autre monde via le Pont Hurlevent. Au-delà de cette maison mystérieuse : des dialogues avec l'invisible et les esprits de la terre et des eaux, l'odeur de la pluie et le parfum des arbres, ainsi que les floraisons qui remplissent de joie le cœur de Miya à chaque fois.

Pour Machi, la jeune femme de Tôkyô ammonite, il y a une nostalgie rêveuse de son pays natal, convaincue que l'avenir sera aussi rose que l'aube sur son île lointaine. Elle cherche le soleil dans le labyrinthe de la capitale, pour elle et son précieux chat couleur de cendre.

Les éditions Picquier nous en proposent un extrait en avant-première :

Née en 1950, Inaba Mayumi remporte à seize ans un concours de poésie organisé par le prestigieux magazine Bungei Shunjû. À vingt-trois ans, elle reçoit un prix pour son premier récit. Depuis lors, elle publie des romans et des nouvelles, récompensés notamment par le prix Kawabata et le prix Tanizaki.







DOSSIER - Les éditeurs indépendants présentent leur rentrée littéraire