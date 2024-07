La sélection du Prix Patrimoines 2024 dévoilée

Depuis 2016, le Prix Patrimoines honore un roman de la rentrée littéraire qui offre une perspective sur le monde et la société. Il s’attache également à célébrer l’excellence de la langue française, perçue comme un héritage précieux à transmettre.

Parmi les détenteurs du titre de lauréat, l’on compte Nathacha Appanah pour Tropique de la violence (Gallimard), Véronique Olmi pour Bakhita (Albin Michel), David Diop pour Frères d’âmes (Seuil), ou plus récemment Sorj Chalandon pour L’enragé (Grasset) en 2023.

Cette année, le jury se compose de Daniel Picouly, écrivain et dramaturge, mais également président du jury, accompagné d’Irène Frain, romancière et journaliste, Baptiste Liger, directeur de la rédaction de Lire le magazine, Jean-Marc Ribes, président du directoire de Louvre Banque Privée, Laïla Séfrioui, responsable de la communication de Louvre Banque Privée, François Sureau, avocat, écrivain et membre de l’Académie française.

Sont également membres du jury Didier Van Cauwelaert, écrivain et dramaturge, Pierre Vavasseur, écrivain et journaliste, Olivier Weber, grand reporter, et Floryse Grimaud, secrétaire générale et organisatrice du Prix.

Voici la liste des 5 titres sélectionnés :

Jacaranda, Gaël Faye (Grasset)

Jour de ressac, Maylis de Kerangal (Verticales)

Mythologie du.12, Célestin de Meeûs (Editions du sous-sol)

Nord Sentinelle, Jérôme Ferrari (Actes Sud)

Wunderland, Pauline Clavière (Albin Michel)

