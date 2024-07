Un Eisner Award pour le tome 7 de Blacksad

Meilleure nouvelle

"The Kelpie", par Becky Cloonan, dans Four Gathered on Christmas Eve (Dark Horse)

Meilleur one shot

Nightwing #105, par Tom Taylor et Bruno Redondo (DC)

Meilleure série continue

Transformers, de Daniel Warren Johnson (Image Skybound)

Meilleure série limitée

PeePee PooPoo, par Caroline Cash (Silver Sprocket)

Meilleure nouvelle série

Somna : A Bedtime Story, par Becky Cloonan et Tula Lotay (DSTLRY)

Meilleure publication pour les enfants en bas âge

Bigfoot et Nessie : The Art of Getting Noticed, par Chelsea M. Campbell et Laura Knetzger (Penguin Workshop/Penguin Random House)

Meilleure publication pour les enfants

Mexikid : A Graphic Memoir, par Pedro Martín (Dial Books for Young Readers/Penguin Young Readers)

Meilleure publication pour les adolescents

Danger and Other Unknown Risks, par Ryan North et Erica Henderson (Penguin Workshop/Penguin Random House)

Meilleure publication humoristique

It's Jeff : The Jeff-Verse #1, par Kelly Thompson et Gurihiru (Marvel)

Meilleure anthologie

Comics for Ukraine, édité par Scott Dunbier (Zoop)

Meilleure œuvre basée sur la réalité

Three Rocks: The Story of Ernie Bushmiller, par Bill Griffith (Abrams ComicArts)

Meilleurs mémoires graphiques

Family Style : Memories of an American from Vietnam, par Thien Pham (First Second/Macmillan)

Meilleur album - nouveauté

Roaming, de Mariko Tamaki et Jillian Tamaki (Drawn & Quarterly)

Meilleur album - réimpresson

The Hip Hop Family Tree Omnibus, par Ed Piskor (Fantagraphics)

Wonder Woman Historia : The Amazons, par Kelly Sue DeConnick, Phil Jimenez, Gene Ha, et Nicola Scott (DC)

Meilleure adaptation d'un autre média

Watership Down, de Richard Adams, adapté par James Sturm et Joe Sutphin (Ten Speed Graphic)

Meilleure édition américaine d'un ouvrage international

Blacksad, Vol 7 : They All Fall Down, Part 2, par Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido, traduction par Diana Schutz et Brandon Kander (Europe Comics, Blacksad - Tome 7 Alors, tout tombe. Seconde partie, Dargaud)

Meilleure édition américaine d'un ouvrage international - Asie

My Picture Diary, de Fujiwara Maki, traduction de Ryan Holmberg (Drawn & Quarterly)

Meilleure collection d'archives - comic strips

Dauntless Dames : High-Heeled Heroes of the Comic Strips, édité par Peter Maresca et Trina Robbins (Fantagraphics)

Meilleure collection d'archives - comic books

All-Negro Comics 75th anniversary, édité par Chris Robinson (Very GOOD Books)

Meilleur scénariste

Mariko Tamaki, Roaming (Drawn & Quarterly)

Meilleur auteur/dessinateur

Daniel Warren Johnson, Transformers (Image Skybound)

Meilleur artiste/encreur ou meilleure équipe artiste/encreur

Jillian Tamaki, Roaming (Drawn & Quarterly)

Meilleur peintre ou artiste multimédia (planches intérieures)

Sana Takeda, The Night Eaters 2: Her Little Reapers (Abrams ComicArts) ; Monstress (Image)

Meilleur artiste de couverture

Peach Momoko, Demon Wars : Scarlet Sin, diverses couvertures alternatives (Marvel)

Meilleure colorisation

Jordie Bellaire, Batman, Birds of Prey (DC) ; Dark Spaces : Hollywood Special (IDW)

Meilleur lettrage

Hassan Otsmane-Elhaou, The Unlikely Story of Felix and Macabber, The Witcher : Wild Animals, et autres (Dark Horse) ; Batman : City of Madness, The Flash, Poison Ivy, et autres (DC) ; Black Cat Social Club (Humanoids) ; Beneath the Trees Where Nobody Sees (IDW) ; The Cull, What's the Furthest Place from Here ? (Image) ; et autres.

À LIRE - Léa Murawiec et Gaëlle Geniller nommées aux Eisner Awards

Meilleur journal/périodique lié au domaine des comics

The Comics Journal #309 ; édité par Gary Groth, Kristy Valenti, et Austin English (Fantagraphics)

Meilleur livre sur la bande dessinée

I Am The Law: How Judge Dredd Predicted Our Future, par Michael Molcher (Rebellion)

Meilleur travail académique

The Claremont Run : Subverting Gender in the X- Men, par J. Andrew Deman (University of Texas Press)

Meilleur design de publication

Coffret Dracula de Bram Stoker et Frankenstein de Mary Shelley, conçu par Mike Kennedy (Magnetic)

Meilleur webcomic

Lore Olympus, de Rachel Smythe (WEBTOON)

Meilleure série numérique

Friday, par Ed Brubaker et Marcos Martin, vol. 7-8 (Panel Syndicate)

4 personnes sont entrées dans le prestigieux Hall of Fame de l'institution, choisies par des votants : Klaus Janson, Jim Lee, Mike Mignola, et Jill Thompson.

19 autres personnalités, décédées ou bien vivantes, avaient d'ores et déjà été choisies par le jury des Eisner Awards pour entrer dans le Hall of Fame : Creig Flessel, A. B. Frost, Billy Graham, Albert Kanter, Warren Kremer, Oscar Lebeck, Frans Masereel, Keiji Nakaszawa, Noel Sickles, Cliff Sterrett, Elmer C. Stoner, George Tuska, Kim Deitch, Gary Groth, Don McGregor, Bryan Talbot, Ron Turner, Lynn Varley et James Warren.