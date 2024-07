Où est la caresse du monde ?

Les phrases d’Elona Richard-Hingant donnent l’impression d’être au bord de la rupture.

En les abordant, on se dit que cela, ça va casser. Et bien non, elles tiennent, en ce sens, et la métaphore est très certainement facile, elles s’apparentent à la dentelle, qui semble fragile, prête à la déchirure. Et bien non, la dentelle tient, et tiens avec finesse et délicatesse et force : « Dans les arbres à côté du ruisseau dans lequel elle se baigne, la flagrance des étoiles nous offre un moment d’arrêt. Le non- visible séduit. Le non-palpable enchante. »

Nuage immobile : par essence, aucun nuage ne l’est, c’est un objet (céleste ?) en transformation incessante (jusqu’à sa reformation ou sa disparition) contenant son risque d’intempéries plus ou moins espérées ou porteuses de catastrophes, ce nuage immobile me rappelle les mauvaises bandes dessinées que je lisais enfant, un petit nuage noir au-dessus de la tête des personnages symbolisait leur colère, retenue encore, tant que le nuage est dessiné… Il y a des colères qui explosent et d’autres qui implosent.

Nuage immobile nous sommes bien en présence d’un concept, ce qui change, par essence, à chaque instant, ne peut se retrouver figé, comme peuvent figer le peintre ou le photographe, non, mais comme seul l’esprit peut le figer. C’est une vue de l’esprit, par ailleurs l’immobilité n’est pas la fixité, mais le choix (ou la contrainte) de l’absence de mouvement, une décision intérieure ou extérieure pourrait mettre une fin instantanée à cette immobilité.

Là aussi le titre dérange, avec une impression, d’assemblage fragile, ça pourrait casser, mais en l’occurrence c’est un vecteur d’idées, une large (comme le ciel) ouverture, le récit (car s’en est un) se parcours avec cette impression de fil, fil de la dentellière, fil bien sûr de la ballerine funambule, fil des idées qui refusent de s’exposer frontalement, qui donne vie à quelque chose qui n’existait pas avant.

Le nuage n’est mobile que par le vent qui souffle, Elona Richard-Hingant enlève le vent.

Le souffle lui a été ôté, autour d’elle le monde parle, les objets ressentent et parlent, quant à l’héroïne innomée, personne ne lui parle, ou le peu lui parle, la boulangère, quelqu’un croisé dans la librairie, avare de mots, des petits mots : rien ne lui parle vraiment. Tout parle autour d’elle, les chats, les rues, les arbres et les saisons, tout parle en elle, « il » parle en elle, mais rien ne parle à Elle.

Elle n’est pas nommée et ne nomme pas ce père fantôme. Comment aimer ce qui il est impossible d’aimer ? Que faire d’un amour nocif qui vit avec sa part de haine assourdie à son plus bas point ?

Que faire avec ce qui existe, que l’on ne peut faire disparaître et que l’on ne veut pas, et que l’on sait ne pas devoir garder ?

Père s’écrirait donc de deux façons, Paire et Perd : paire, le plus qu’un ami, perd, le plus qu’un ennemi.

On deviendra fou si les deux sont conjugués dans la même personne, équilibré avec son pair et fatalement perdu avec l’autre.

Tant qu’il y aura des dieux, il y aura des pères-perd, tant qu’il y aura des pères-perd il y aura du patriarcat, si on n’a pas le talent pour être père, et bien il serait judicieux d'apprendre. On n’apprend pas à être père parce qu’on n’apprend pas à être, on apprend quoi être, mais l’on n’apprend pas qui être.

Tant que l’on n’apprendra pas par l’éducation, ou en autodidacte, et l’autodidacte ne doit pas se tromper en apprenant par lui-même, et bien on se retrouvera avec des improvisations. Avec des gens qui exercent un pouvoir, le pouvoir que les êtres exercent sur d’autres êtres dans le seul but d’exercer le pouvoir, sans aucun gain, si ce n’est celui de l’exercer avec la fallacieuse satisfaction d’exister.

Tant qu’il y aura des dieux il y aura des perds, tant que nous n’aurons pas tué le dernier dieu, nous n’aurons pas détruit le dernier perd. Tant que nous n’aurons pas tué les deux, il y aura des âmes errantes jusque dans les plus petites rues des plus petits villages.

« Ma main caresse la légère brise avant de retomber, avec délicatesse, le long de mon corps » combien de mues ? Encore une nouvelle peau ? Et l’ancienne abandonnée, combien de temps restera nouvelle cette peau nouvelle ?

Quant à la mue d’Elona Richard-Hingant elle nous émeut : « caresse la légère brise », la caresse du monde a ce pouvoir de me rendre à lui.