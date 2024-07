Mort de Charles Juliet, introspectif sans être exclusif

Précédé du titre d'« écrivain de l'intime », Charles Juliet l'avait gagné à la force de ses écrits autobiographiques, qui l'ont d'ailleurs fait entrer en littérature. Le premier tome de son Journal, intitulé Ténèbres en terre froide, parait en 1978 chez P.O.L et lui permet par la même occasion de prendre confiance en ses talents d'écriture.

« Comment oser publier, à cette époque, le journal d’un inconnu qui n’a rien encore publié ? Cela ne se fait pas, n’est-ce pas ? », s'étonnait-il encore, des années plus tard, auprès du Monde - il avait tout de même publié Fragments, en 1973. La quarantaine passée, il se découvre à lui-même, dans un cheminement qui lui permet de dépasser la souffrance et la douleur.

Les traumas de l'enfance

Quatrième et dernier enfant d'un couple modeste, Charles Juliet est séparé tout de suite après sa naissance de sa mère, internée dans un hôpital psychiatrique après une tentative de suicide. Son père l'abandonne pratiquement, ce qui débouche sur son placement au sein d'une famille de paysans suisses.

Quelques années plus tard, encore petit garçon, il assistera à l'enterrement de sa mère biologique, dont il aura tout juste appris l'existence. Ces séparations précoces marqueront l'intimité de Juliet pour toute sa vie. Il mène sa scolarité à l'école militaire d'Aix-en-Provence avant de se diriger vers des études de médecine, qu'il abandonnera finalement pour l'écriture.

Un apprentissage constant

Alors qu'il rédigeait déjà son œuvre diariste, Juliet rencontre différents artistes, comme pour mieux cerner quel pourrait être son propre parcours. Il croise la route de Michel Leiris, Pierre Soulages ou encore Samuel Beckett, dont les commentaires ne seront pas des plus encourageants. Le Monde évoque une lettre cinglante, en citant cet extrait : « Lu et relu vos poèmes et vos lettres je ne trouve rien à vous dire sinon que je m’incline devant cette grande détresse. »

Parallèlement à ses Journaux, qu'il écrit entre 1957 et 2020, Juliet s'intéressait à un large spectre littéraire, de la poésie au roman, en passant par l'écriture de nouvelles. Préoccupé par son cheminement intime, il n'en était pas moins attentif au monde et à ses semblables : « C’était un homme très simple, agréable, et très attentif à autrui », rappelle ainsi un de ses amis, le journaliste Didier Pobel, dans Le Progrès.

Large reconnaissance

Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres depuis mars 2017, Charles Juliet a vu son œuvre saluée par de nombreuses récompenses, du Grand Prix des lectrices de Elle, en 1989, au Grand prix de littérature de l'Académie française, en 2017, qui en récompense l'entièreté, à l'instar du Prix Goncourt de la poésie, reçu en 2013.

Son importante bibliographie s'est par ailleurs exportée dans le monde entier, avec des titres traduits en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, en japonais ou même en turc et en chinois. En France, une grande majorité de ses publications est portée par P.O.L, avec quelques parutions chez Arfuyen, Fata Morgana, Albin Michel, Gallimard ou encore Bayard.

Photographie : Charles Juliet intervenant à l'université de Nantes le 1er décembre 2014