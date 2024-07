Des vacances à peupler de livres et de lectures

Débrancher, un vœu pieux : une étude YouGov de juin 2022 montrait pourtant que la moitié des Français redoute des vacances sans smartphone. Malgré leur hyper-connectivité estivale, nos concitoyens restent attachés aux divertissements traditionnels, à savoir la lecture : 51 % des personnes lisent un livre qu’il soit imprimé ou affiché sur liseuse.

Toujours un limonadier et un marque-page en poche

Sauf que les vacances, en attendant la réception de la feuille d’imposition, appellent les dépenses en librairie : je suis prêt à endurer pelle, seau et autres râteaux à châteaux de sable, dès lors que le sac de plage est rempli de lectures. Voire : plus les récits sentent l’algue verte, plus je me régale. Et qu’importe : la gloutonnerie sévit, quels que soient le littoral, les massifs montagneux ou les hamacs berçants de douces illusions.

L’été, je dévalise : Maison de la presse, librairies, occasion : c’en devient compulsif. Et pour inconfortable qu’il soit de tenir un grand format (ou un poche) quand on est allongé sur une serviette ou au milieu d’un champ (pour le coup, on m’a chipé ma liseuse avec la promesse pourtant d’un retour imminent), les livres m’accompagnent plus que jamais.

Et en avant les ouvrages qui préfigurent la Rentrée littéraire, laquelle occupe déjà – et bêtement – une bonne moitié de la valise, qui sera négligemment oubliée dans la bibliothèque du gîte, à l’attention bienveillante de celles et ceux qui viendront par la suite. Et zou : Haro sur les Meilleures ventes, dont l'intérêt réside souvent plus en ce qu'elles disent de l'établissement qui les propose.

Tout est bon pour alimenter la boulimie sauvage. TOUT ! Mon épouse, sainte femme, a même assisté consternée à l’achat de poches de Mauriac, dont j’abhorre en privé et copieusement la vie, l’œuvre, le style et le reste. Dans cet ordre.

Plus que compulsif : maladif... ou impératif ?

D’ailleurs, j’en développe une théorie soumise à quelques proches du secteur, dont la mine souvent perplexe m’a marquée : les personnes travaillant dans l’industrie de l’édition, tous secteurs confondus, représentent certainement 20, peut-être même 25 % des ventes de livres en volume et en valeur. Conclusion : augmentons les salaires, chiffre d’affaires et marges suivront.

Bien entendu, les avantages d’un livre papier sur le numérique sont nombreux — se le faire voler par un ami prétextant un prêt, caler confortablement une nouvelle bibliothèque pour les anciens exemplaires, etc. Corollaire, par ailleurs : si nous n’êtes pas Ikea-friendly ou que vous détestez qu’on vous pique des bouquins, optez pour le confort de la liseuse. Si, si…

Ou alors, tenter une bibliothèque de ce type, pour les amateurs de varappe — Pedro, si chez les Phocéens tu t’ennuies, j’ai trouvé un projet garanti sans aucune rentabilité !

Quant à comprendre pourquoi cette manie strictement estivale que d’effeuiller à tout crin plus qu’une marguerite un lycéen, j’ai renoncé : pour être honnête, je n’imagine pas avoir l’exclusivité de cette déviance consumériste. Avec une nuance : le livre n’étant pas un produit comme les autres, difficile de se sentir partie prenante du Grand Capital — et moins encore depuis le conseil d’Emmanuel Macron en pleine campagne présidentielle 2017, adressé à la jeunesse : « Lisez Karl Marx. »

Un codicille politique s’imposerait toutefois : « Regardez la série Machine de Thomas Bidegain et Fred Grivois. » Ne serait-ce que pour la fulgurante Margot Bancilhon et l’indicible JoeyStarr. Chance : Karl Marx existe en manga, réalisé par Variety Artworks (trad. Florent Gorges, chez Soleil, 2011). Et bonheur : on y retrouve bien Le Capital. Critique de l’économie politique, mais avec des images. Et les théories de Marx racontées dans une BD de deux tomes, voilà qui devient nettement moins... Soit.

“Éparpillé par petits bouts façon puzzle”

La suite ? Eh bien, installer ma propre imprimerie à la maison, pour produire avec délectation des exemplaires que je disséminerai : juste que les librairies ont quelque chose de plus jubilatoire que jamais durant les vacances.

La suite ? Eh bien, consistera assez logiquement en une installation, dans la cave de la maison, de ma propre imprimerie. De la sorte, je produirai avec délectation des exemplaires destinés à être semés à tout vent, disséminés comme les œufs en chocolat un matin de Pâques dans le gazon. Et gare à qui les déniche avant moi — le premier qui avance que j’en connais les cachettes puisque c’est moi qui les ai placés sera répudié façon Hunger Games.

Ma pratique des personnalités multiples me garantit de véritables surprises et joies à parcourir le jardin à la recherche de trésors. Cap, même, de m’imprimer des livres en chocolat pour varier les plaisirs. En attendant, je retourne sur la plage...

Crédits photo : plage de Fécamp - animation Lire sur la plage 2024 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 /

Couverture : image générée par une IA