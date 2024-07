L’étranger : les défis pour s'intégrer dans une nouvelle société

Les deux essais de psychologie sociale rassemblés dans ce volume, L’Étranger et L’Homme qui revient au pays, ont été rédigés en 1944 et 1945 par Alfred Schütz, lui-même récemment exilé, et donc en pleine expérience de l’immigration.

Ce travail se situe à l'intersection de la sociologie, de la philosophie et de l'anthropologie, et explore les défis auxquels est confronté un individu lorsqu'il quitte son milieu d'origine pour s'intégrer dans une nouvelle société. La traduction de l'anglais a été réalisée par Bruce Bégout.

Les éditions Allia nous en offrent les premières pages en avant-première :

Alfred Schütz, né en 1899 à Vienne, a marqué le champ des sciences sociales avec la publication de sa thèse, L'Édification significative du monde social, en 1932. En 1939, fuyant les tensions en Europe, il s'installe aux États-Unis et intègre la New School of Social Research, où il dirige un séminaire aux côtés de figures telles que Hannah Arendt et Hans Jonas.

Il décède à New York en 1959. Influencé par Georg Simmel et Max Weber, Schütz a élaboré une philosophie des sciences sociales centrée sur l'analyse de l'expérience individuelle.

DOSSIER - Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024