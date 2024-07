Le roman de Michèle Bernstein, co-fondatrice de l'Internationale situationniste

Tous les chevaux du roi est le premier ouvrage littéraire de Michèle Bernstein, qui était alors membre de l'Internationale situationniste et l'épouse de Guy Debord. Ce roman, assimilable à une poupée russe, dépeint avec ironie et distance les tribulations modernes de Gilles et Geneviève, rappelant Les Liaisons dangereuses.

Leurs vagabondages, rencontres, dialogues et romances capturent l'esprit de liberté de la jeunesse des années 50. Ainsi, le livre incarne une mise en œuvre des concepts situationnistes, démontrant comment « construire une situation » dans le quotidien, le maitriser et déjouer les forces qui tendent à reconduire la vie vers des moules conventionnels.

Les éditions Allia nous en offrent les premières pages en avant-première :

Il peut également être apprécié comme un roman à clefs, offrant peut-être la représentation la plus fine et empathique de Guy Debord et de Michèle Bernstein elle-même, mettant en avant leur esprit ludique, leur humour et leur perspicacité. Autrefois difficile à trouver, Tous les chevaux du roi est devenu un texte légendaire.

