Un périple avec pour but de rejoindre l'Asie Centrale

Avec son complice, ils conçoivent une méthode d'auto-stop singulière et fortuite : un drapeau français, astucieusement disposé sur un tissu léger, est placé à leurs pieds, un geste subtil et stratégique, en référence à la récente victoire de la France à la coupe du monde de football. Cette ruse attire l'attention des passants, notamment en Italie où les réactions varient entre insultes, gestes de victoire, et salutations locales peu conventionnelles. Finalement, un camionneur les conduit à Piacenza.

À l'été 1998, alors âgé de 21 ans, Clément, accompagné de son ami Jacques, entreprend ce périple avec pour but de rejoindre l'Asie Centrale et d'explorer les splendeurs de Boukhara et de Samarcande. Voyageant léger et principalement en auto-stop, ils traversent la France et l'Italie, prennent un ferry pour la Grèce du Nord, roulent jusqu'à Istanbul, et atteignent Van, proche de l'Iran, avant de faire demi-tour.

Leur aventure, relatée dans ce Livre de la Route vers l'Est, capte l'esprit du lecteur à travers les récits de ces deux jeunes hommes optimistes, confrontés à une suite de surprises et de mésaventures.

Les éditions Le Mot et le Reste nous en offrent les premières pages en avant-première :

Originaire du pays nantais et résidant actuellement en Ardèche, Clément Heinisch a multiplié les expériences professionnelles : libraire, enseignant et menuisier charpentier.

Cette œuvre marque son entrée dans le monde littéraire, célébrant l'auto-stop non seulement comme moyen de transport mais comme véritable philosophie de vie.

