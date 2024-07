Ici le paysage devient pays et s’impose, et repose. Il vous prend, vous bouleverse et vous l’apprivoisez. Vous n’êtes plus un simple spectateur, vous dialoguez avec lui et, d’une certaine manière, vous lui appartenez. Je ne me contente pas de regarder, je ne contemple pas, je suis dans le paysage, je glisse en lui, je vis avec lui.

Il me semble que c’est ce qu’a ressenti Ronsard, lui qui est né ici et qui désirait reposer éternellement au cœur de cette nature, vue que j’ai la chance d’avoir sous les yeux au quotidien. J’ai la faiblesse de penser que rien n’a changé depuis son époque. »

Franck Maubert

Les éditions Mercure de France nous en offrent les premières pages en avant-première :

Franck Maubert est l’auteur de romans et d’essais sur l’art, notamment Le dernier modèle (prix Renaudot Essais 2012), L’eau qui passe et Avec Bacon (2019).

