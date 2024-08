Badjens : comment être femme en Iran quand on tue pour un foulard ?

Le 16 septembre 2022, Jina Mahsa Amini, une étudiante iranienne de 22 ans, est arrêtée par la police des mœurs pour un hijab jugé non conforme. Les autorités de Téhéran l’accusaient de « port du voile inapproprié » et la jeune femme fut tabassée — point que la police a démenti. Cependant, elle se retrouve dans le coma suite aux violences subies et elle décédera après trois jours de détention.

À LIRE — Les rêves de liberté de douzes femmes iraniennes

Symbole de la violence faite aux femmes en Iran, la mort de Mahsa Amini a embrasé le pays il y a un an. Partout, les slogans « Femme, Vie, Liberté » résonnaient. Le mouvement n’en était qu’à ses débuts, à l’automne : femmes et hommes se mirent à manifester en protestation contre le régime en place.

Voici pour le contexte de Badjens. Zhara vit dans une famille dont le père se montre plutôt rigide et la mère soumise à son mari, bien qu’ouverte dans ses conversations avec sa fille. Qui partage avec nous le récit de sa naissance : le grand-père s’était mis en tête de la supprimer, parce qu’il était honteux d’avoir une fille. L’homme auquel il fit appel avait des tarifs trop élevés, conclusion, Zhara se sent comme une erreur sur cette terre, quand ses frères sont pourris-gâtés…

Elle se construit alors son monde à elle : elle échange sur internet avec une lesbienne qui vit en Corée du Sud et se passionne pour le tatouage. Mais à l’âge de 13 ans, on lui offrit pour l’école une tenue que les Iraniennes sont sommées de porter : la voici enfermée dans un costume et un rôle dont elle ne sortira jamais. La fin de son individualité, de son existence propre.

Cependant, en cet automne 2022, ce sont la révolte et la volonté d’émancipation qui planent — ce qui n’empêchera pas Zhara d’être embarquée par la police des mœurs. Parce qu’un coup de vent, à Téhéran, emporta son foulard, dévoilant ses cheveux.

À LIRE – Iran : Mona Borzouei, arrêtée pour la lecture d'un poème

Cet Iran d’oppression et d’humiliation repose sur un rapport au corps féminin nié autant que de sexualité violente. Dans l’entourage de Zhara, il n’est pas de jeune femme qui n’a pas été victime d’agression sexuelle, voire de viol, par un proche ou un membre de la famille. Une de ses amies sera contrainte par son propre frère avant de rejoindre l’armée. Elle, c’est son cousin qui l’obligera à lui administrer une fellation : elle en éprouvera la plus violente des haines.

Mais l’histoire est parfois ironique : le cousin sera tué lors d’une manifestation anti-régime et les autorités exerceront un cruel chantage contre la famille. Le corps ne sera rendu que s’ils acceptent d’accuser publiquement des Américains dissidents de cette révolte.

Dans la famille de Zhara, les prises de conscience viennent lentement : le père ouvre parfois les yeux, la mère sait combien la marge de négociation est fine. Elle offrira pourtant à sa fille les outils nécessaires pour qu’elle ouvre un salon de tatouage dans sa chambre. Passer sous les radars paternels, tout en faisant un peu d’argent.

En parallèle, les manifestations, des femmes qui abandonnent leur voile : et sur les murs des slogans. « Je me bats, je meurs, je libère l’Iran. Pourquoi partir ? On reprendra notre pays. » Badjens, texte extrêmement touchant de véracité, plonge dans les répressions sanglantes et la violence qui s’abat sur les femmes dans la société iranienne. Entre hypocrisie, mensonge et asservissement, il ne leur reste pour échapper aux chaînes représentée par ce voile que la culture occidentale, entrevue par ses films ou sa musique.

Le tout écrit par une femme exceptionnelle, Delphine Minoui, journaliste de formation spécialisée Iran, dont elle est originaire. Elle avait reçu Prix Albert Londres pour série articles sur l’Iran et l’Irak — étant d’ailleurs fille d’un père iranien, installée entre 1997 et 2007. Touchant, émouvant, sincère… Un récit de fiction qui résonne comme un témoignage hurlant de vérité.

Retrouver un extrait de Badjens en avant-première.

À paraître le 19 août.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2024 : les romans en avant-première