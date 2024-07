JO Paris 2024 : Le Petit Prince invité à la cérémonie d'ouverture

Dire que cette cérémonie s’était gardé quelques secrètes animations relève du doux euphémisme. Qu’Aya Nakamura chante en duo avec… la Garde républicaine un mix entre ses propres chansons et la chanson For me formidable de Charles Aznavour relevait déjà du défi. « On l’a fait », clamait Daphné Bürki, Directrice Stylisme et Costumes des quatre cérémonies des Jeux de Paris 2024 au micro de France 2.

En effet, la seule polémique qui avait sévi en France voilà quelques semaines a pris une grande claque : les organisateurs l’ont fait, pour le plus grand plaisir des spectateurs trempés (mais qu’on espère heureux) et des téléspectateurs, plus au sec chez eux.

Cérémonie plurielle, diversifiée, inédite, où les femmes françaises occultées ou invisibilisées ont eu droit à dix sculptures sorties des eaux pour leur rendre hommage — depuis Olympe de Gouges à Simone Weil… Et à ce titre, la littérature avait une place de choix.

Une cérémonie à haute teneur littéraire

La soirée s’articulait en effet autour de 12 tableaux illustrant de grands thèmes : celui de la Liberté a été repris à travers la pièce Les Misérables, une comédie musicale à découvrir au théâtre du Châtelet entre novembre et janvier 2024. Sur un livret d’Alain Boubil et mise en scène Ladislas Chollat

Bien entendu, Lady Gaga chantant sur les quais de sein le Truc en plume de Zizi Jeanmaire, ou Gojia, le groupe de métal français, installé sur la façade de la Conciergerie pour le chant patriotique… tout cela avait de la gueule.

Mais parcourir la salle ovale de la BnF avec des jeux de réponses entre auteurs, dont les ouvrages étaient parcourus par trois comédiens incarnant un amour libre à trois, assurément le livre était à l'honneur… Musset, Verlaine, certes, Leila Slimani (co-autrice de la cérémonie) également, mais tout cela devait s’achever avec Marivaux et Le Triomphe de l’amour.

Dis, monsieur, dessine-moi des JO

Et puis, parmi toutes les représentations de la France, de sa culture tant dans les clichés que les stéréotypes, il fallait évidemment des références patrimoniales.

L’arrière-petit-neveu d’Antoine de Saint-Exupéry, Thomas Rivière, avait discrètement travaillé en amont pour qu'au cours de la cérémonie, surgisse un petit garçon blond habillé en vert sur un astéroïde.

Et pour cause, l’ayant droit de la succession qui gère la marque déposée Le Petit Prince et l’ensemble de ses produits dérivés, a réalisé un joli coup en plaçant, parmi les multiples références à la culture française, le célèbre blondinet.

Alors que la pluie tombait drue sur les athlètes, une séquence vidéo s’intercale : on y découvre le monde du cinéma, avec les réalisations des frères Méliès – amplement inspirée de romans de Jules Verne, notamment dans le Voyage vers la Lune – apparaît en effet le petit garçon, avec, à ses côtés le Renard qu’il fallait apprivoiser…

« La cérémonie met en scène toutes les icônes françaises et c’est tout naturellement qu’ils ont fait appel à nous pour que le Petit Prince fasse partie d’un tableau. C’est le livre français le plus traduit et le plus lu dans le monde, Saint-Exupery fait rayonner la France et la Francophonie partout dans le monde », ajoute Thomas Rivière auprès de ActuaLitté.

Un Petit Prince déjà aux JO

Le 6 février 2014, l'équipe de France de patinage artistique par équipe se retrouvait sur la glace de Sochi. Nathalie Péchalat et Fabian Bourzat présentaient un programme inspiré du conte Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, explorant de manière émouvante les relations entre le Petit Prince et sa rose. Ce thème, déjà couronné de succès, leur avait permis de remporter la coupe de Chine avec des scores de 102,08 et 165,68.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0