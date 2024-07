Où est passée la petite Raph ?

Les hommes, eux, gagnent leur vie en mer ou sur le continent. Pour tous, l’île demeure un refuge à la fois magnétique et paisible. Pourtant, un jour, lors d’une promenade scolaire, la petite Raph disparaît dans la brume. Lorsque celle-ci se dissipe, la fillette reste introuvable. Tandis que les femmes se mobilisent pour la recherche et que l’inquiétude grandit, la nature environnante commence à murmurer une histoire troublante et sauvage.

Dans ce premier roman, Estelle Rocchitelli nous transporte loin de tout, faisant résonner les voix de ces femmes, racontant leurs histoires et le lien puissant qui les unit.

Les éditions Dalva nous proposent d’en feuilleter les premières pages :

Estelle Rocchitelli est née en 1994 et a grandi près de Poitiers. Durant son enfance, elle pratique la musique et lit frénétiquement. Après des études de cinéma et quelques années de vie bretonne, elle rejoint Le Havre pour pratiquer l’écriture au sein du master de création littéraire. Elle vit toujours en Normandie et travaille dans une épicerie bio. Après la brume est son premier roman.

