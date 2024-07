Une disparition sordide dans les eaux du Guaire

Le Guaire est une des rivières qui traverse l’immense zone urbaine. Au fil du temps, c’est devenu un égout à ciel ouvert où s’accumulent déchets de toutes sortes et eaux usées rejetées sans traitement qui en font un cloaque puant transportant vers la mer des Caraïbes des immondices de toutes natures.

Y compris donc des cadavres, car, en s’y prenant correctement (c’est-à-dire en le démembrant « pour qu’il reste immergé » et en ayant retiré les viscères pour que les gaz ne fassent pas « remonter le corps à la surface »), il est fort aisé de faire disparaître dans ces eaux boueuses un corps sans l’ombre d’une trace, ce qui est de nature à bien arranger les responsables, sans nul doute criminels, d’un décès.

Mais tout le monde n’a pas les connaissances pratiques pour s’assurer d’une élimination discrète ! Ce qui vaut à Enrique Dàvila et à son collègue Miguel Peña de se retrouver, ce jour-là, sur les berges malodorantes du Guaire pour constater qu’un individu a été éliminé par des amateurs !

Manque de moyens

Tous deux officient ensemble depuis plusieurs années dans un des commissariats de police de la ville et le manque de moyens chronique pour exercer leur métier de détective n’aide pas à la résolution des affaires qui leur sont confiées. De toute façon, la plupart du temps, elles sont classées avant d’aboutir, car un nouvel homicide vient régulièrement télescoper le précédent ! Avec un cynisme certain, Dàvila avoue : « être détective, à Caracas, c’est comme s’échauffer au tennis : il faut juste se débarrasser de la balle et faire durer le jeu. Demain il y aura un nouveau mort. »

Là, un obstacle complémentaire vient s’ajouter à la routine : l’armée exerce des pressions sur la hiérarchie de Dàvila et Peña ! Un commandant (mal connu !) menace de leur retirer l’enquête pour la confier aux Services Secrets !

Un vrai stimulus pour Dàvila qui flaire quelque chose de louche autour de cette mort jusque-là plutôt banale même si, pour l’instant, les deux détectives sont dans le cirage le plus total : aucun élément concret ne leur permet d’identifier le défunt dont Dàvila pressant pourtant que celui-ci est un étranger.

Ce que va confirmer le pénible dépouillement des photos du service d’immigration des Douanes : ayant amorcé la pompe à informations, les deux détectives vont méthodiquement dérouler le tuyau qui va les mener bientôt sur la piste d’une petite filiale un peu louche de l’énorme entreprise publique Petróleos de Venezuela.

Dès lors, les poissons vont plus ressembler à des requins qu’à des carassins dorés !

Reportage réaliste

Je ne suis pas certain que le roman policier de Vicente Ulive-Schnell ne devienne jamais un monument de la littérature du genre. En revanche, par la féroce critique indirecte des années du Président Hugo Chavez à la tête du Venezuela, il représente un reportage d’un réalisme redoutable sur la capitale de ce pays dont le pétrole surabondant, comme la langue d’Esope, est devenu la meilleure et la pire des choses.

Au-delà des seules statistiques qui ont fait grimper le pays tout entier derrière sa capitale sur les plus hautes marches des championnats mondiaux de la dangerosité et des pires taux de criminalité dans les rues, c’est tout le système corruptif et corrompu dans lequel est enfermée la société qui se dévoile sous la plume de l’auteur dont je crains qu’il n’en exagère pas la réalité.

Les luttes intestines de diverses factions militaires qui se disputent les strapontins du pouvoir n’étonneront personne, mais, masqués par les figures de proue qui se portent au-devant de la scène, ces strapontins permettent l’accès discret, mais efficace, performatif et personnel aux subsides que l’État ne distribue pas à ceux qui pourraient en avoir le plus besoin. Jusqu’au médecin légiste du roman qui se permet de réclamer de l’argent à la famille d’un décédé pour que cette dernière puisse en récupérer le corps et lui procurer une sépulture décente !

Reines de Beautés, des figures intrigantes

Parallèlement à cette lecture, j’ai aussi découvert l’étonnante passion nationale que le pays semble vouer aux Reines de Beauté. D’un côté, les filles espèrent trouver, par ce biais, une porte d’accès au succès et à l’ascenseur social. De l’autre, les foules s’enthousiasment pour ses concours évidemment machistes. Enfin, l’engouement des candidates ne peut que créer des vocations auprès de ceux qui font commerce du corps féminin ! Vicente Ulive-Schnell ne manque pas, là aussi, de braquer le projecteur sur les dérives que, implacablement, cette ferveur collective dévoyée génère.

Quant à la police et à ses assesseurs, il paraît évident qu’elle n’échappe pas aux pressions politiques, économiques ou physiques pas plus qu’aux assassinats. Les victoires de Dàvila et Peña sont intimes, personnelles, mais sans effet sur ce qui les dépasse et les contraint.

Bref, une occasion de se faire peur, encore une fois, devant ces dérives politiques qui étranglent la démocratie par la terreur, menacent le vivre ensemble, étouffent les élans écologistes et font de l’appât du gain et du pouvoir une fin en soi, une auto-absolution de tous les vices et de tous les excès !

On le savait déjà, mais ce n’est pas plus mal de se l’entendre re-dire tant que rien n’est encore perdu ici !