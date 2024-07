George Sand : redécouvrir une icône de la littérature

J’ai regretté — mais cela relève de cette impossible exhaustivité — de ne pas y trouver Antonine Maillet, merveilleuse conteuse acadienne, ou Hortense Dufour, romancière prolifique de la Charente bien nommée maritime, ou encore Maryse Condé aux pages remplies de sable du désert. Comment choisir, moi aussi, parmi toutes celles qui m’ont enchanté de leurs œuvres ?

Mais cet embryon de croisade éditoriale m’a ouvert l’appétit : j’ai mis sur « pause » mes lectures plus contemporaines pour m’ouvrir aux recommandations du chroniqueur.

Indiana et George Sand se trouvèrent ainsi entre mes mains qui n’avaient jamais encore pénétré (honte sur moi) ce champ de notre littérature francophone. Et me voilà pris dans une histoire qui aura eu au moins le mérite de me captiver d’un bout à l’autre ! Et de me faire remonter les années (et l’histoire) pour retrouver les ambiances croisées dans les ouvrages de Balzac, que j’adore retrouver périodiquement !

L’histoire est un peu linéaire : un vieux monsieur, le colonel Delmare, officier militaire mis à la retraite par les aléas de la politique, a épousé Indiana, une toute jeune femme qui se morfond un peu, depuis, dans cette maison de la Brie où son rustaud de mari laisse un peu dépérir sa jeunesse. Auprès d’eux, Ralph, un cousin de la belle créole, taciturne et quelque peu misanthrope, s’est lié d’amitié avec l’ancien militaire et continue de jouer le chaperon d’Indiana comme il l’a toujours fait depuis leurs tendres années où la différence d’âge en faisait déjà le grand frère, le père et le confident. Pour l’heure, le voilà en train de tenter de soulager sa cousine de l’accablement dans lequel la plonge la rugosité du mari.

Un premier incident survient avec la blessure d’un intrus, Raymond, qui, voulant pénétrer dans la propriété des époux pour quelque aventure galante et secrète avec Nora, une domestique, se trouve blessé dans l’altercation avec le propriétaire des lieux, puis soigné par la maîtresse de maison qui met beaucoup d’entrain à compenser, par des pommades, la brutalité de l’accueil.

Rebondissements en tous genres

Deuxième incident, quelques temps plus tard : lors d’une excursion à Paris, Indiana croise à nouveau, lors d’une soirée, celui qu’elle a soigné et dont les remerciements n’ont alors d’égal que l’intérêt qu’il porte à cette jeune femme, si belle. Lui, qui est un parfait et brillant homme du monde, ne manque pas de faire beaucoup d’effet à celle qui désespérait de ne jamais découvrir l’amour et qui plonge tête baissée dans un monde de sentiments fiévreux que les préventions de Ralph ne parviennent pas à réfréner.

Le drame est en place et il ne reste plus au lecteur qu’à se laisser entraîner dans les rebondissements sentimentaux qui vont agiter la vie des héros entre Paris, la province et l’île Bourbon.

C’est, selon la quatrième de couverture, en enfermant son héroïne dans un carcan conçu, porté et géré par des hommes que George Sand aurait voulu projeter en négatif sa vision de l’impossible libération de la femme, son asservissement, son enfermement dans la soumission imposée par une société patriarcale coercitive.

Peut-être ! J’avoue avoir du mal à le lire ainsi après m’être imprégné de la chronologie historique d’Amandine-Aurore-Lucile Dupin, future George Sand : difficile d’être plus libre et plus libérée que sa biographie n’en donne la vision ! J’ai plus eu le sentiment d’une connivence avec l’oppresseur, voire la survenance de punitions infligées par le sort (avec une fermeté que d’autres auraient pu qualifier de divine) qui assurerait que le bonheur ne peut être accessible à ceux qui affrontent et transgressent les interdits sociaux.

Peut-être était-ce, lors de la parution du livre, un véritable pavé dans la mare dont la portée m’échappe aujourd’hui ? Mais comment cette jeune femme, qui porte un prénom d’autrice masculin, qui porte culotte, qui enchaîne les amants, qui semble dicter sa loi à sa vie, se contenterait finalement d’une fugue bien chaste pour transformer son Indiana en étendard du féminisme ? J’avoue rester très perplexe dans cette vision que semble démentir la vie personnelle assez débridée de l’autrice.

C’est vrai que, si ce seul point devait qualifier ma lecture, j’aurais été assez déçu.

Qualités rédactionnelles

Mais c’est ailleurs que j’ai trouvé mon bonheur de lecteur. C’est dans cette rédaction fluide, magnifique, qui fabrique une délicieuse narration de tous les évènements avec un texte équilibré, une langue claire et riche, des descriptions précises, détaillées, limpides, une manière de s’adresser au lecteur fraîche, franche et vivante.

Le lecteur est placé, sans contexte, devant des situations où, observateur extérieur, il est témoin de toutes les émotions, de toutes les couleurs, de tous les gestes ! Le film de l’histoire se dévoile à son regard qui ne perd rien de l’ambiance, des protagonistes, des lieux, de tout ce qui permet de vivre pleinement chaque scène.

Oui, même si je suis un peu en défaut de ressenti de ce féminisme littéraire dont l’image que j’avais de l’autrice était intimement auréolée, c’est une belle découverte et une magnifique lecture.