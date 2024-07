« … De bonnes sources bien placées et concordantes évoquent une alliance secrète autour d’un cloud mondial qui se serait constituée, il y a une dizaine d’années, entre Amazure, Boogle, Béta et Mycroft. L’alliance se serait renforcée après le Mondial de foot raté au Qatar et le lancement de cryptomonnaies à partir de l’Inde et de l’Afrique. »

Imaginez : une île coupée du monde, en Grèce, qui devient un lieu tout à fait insolite. Non pas pour la beauté de ses paysages ou pour la richesse de sa culture, loin de là. Mais parce qu’un certain Mark Z – hmm, familier, non ? – a racheté l’île pour lui donner l’apparence d’Athènes à ses heures de gloire.

À l’occasion des Jeux panathéniques, qui vont bientôt se tenir sur l’île, un certain Narval (de son nom de code) est envoyé en mission. Cet agent de la DGSE a pour objectif de découvrir exactement ce qui se cache sur cette île, où d’énormes data centers ont été construits. Sont-ils, comme la rumeur le dit, capables de contrôler le monde ?

Ce qui commence comme un innocent roman d’espionnage relativement classique finit par devenir une épopée dystopique sensationnelle. Si vous croyez que vous savez exactement dans quoi vous vous embarquez avec Heropolis… vous avez tort. Et tant mieux !