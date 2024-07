Cérémonie d'ouverture des JO : 10 livres pour vibrer

Grands sportifs ou simples initiés, le sport n’est pas qu’une affaire de corps : c’est aussi une épreuve d’esprit. Et les librairies se sont déjà emparées de l’actualité, décorant leurs vitrines aux couleurs des anneaux olympiques. Car oui, l’on peut ressentir les frissons d’un grand sportif en restant allongé sur son canapé, ou en profitant du soleil de l’été au bord de l’eau.

Pour cela, il suffit de réunir quelques conditions, pas si magiques : pousser la porte de son libraire préféré, pour dénicher les ouvrages conseillés par ActuaLitté, et ainsi profiter de l’euphorie sportive qui parcourra le pays jusqu’au 8 septembre, date de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques.

Astérix aux Jeux olympiques

Commençons cette sélection par un grand classique : Le tome 12 des aventures d’Astérix, qui souhaite emmener son village aux Jeux olympiques. Qui de mieux que notre héros gaulois à moustache pour représenter le pays ? Gare au quiproquo : aucune potion magique n’est tolérée aux Jeux de Paris 2024.

Dans un tome plein d’humour et de rebondissements, René Goscinny et Albert Uderzo emmènent les habitants aux Jeux olympiques de Grèce. Mais, une fois arrivés à Olympie, ils découvrent que l’usage de substances dopantes (donc de leur potion magique...) est strictement interdit. Déterminés à participer malgré tout, les Gaulois cherchent des moyens de concourir sans leur précieuse potion. Astuces, ruse et ingéniosité seront sollicitées pour s’imposer face à la concurrence, surtout celle des Romains...

L’école des champions Tome 1

Les JO de Paris, c’est l’occasion de transmettre les valeurs du sport à la jeunesse. Pour ce faire, les éditions Hugo Jeunesse ont publié L’école des champions Tome 1, Teddy Riner, de Jean-Michel Billioud, Amine Bouhizeb et Toufik Mebarki. Le N1 des judokas français s’offre le premier rôle d’un roman dédié à son fabuleux destin.

À LIRE – Hajime ! : un manga sur Teddy Riner, roi du judo

Il faut dire qu’être onze fois champion du monde, champion olympique à Londres en 2012, à Rio de Janeiro en 2016, par équipes mixtes à Tokyo en 2020, médaillé de bronze à Pékin en 2008 et à Tokyo en 2021, et quintuple champion d’Europe, ce n’est pas donné à tout le monde...

Kuroko’s basket tome 1

Toute la diversité et la richesse du sport sont également présentes en littérature. Aujourd’hui, on vous propose de varier les plaisirs et de replonger dans la série de manga Kuroko’s Basket Tome 1, de Tadatoshi Fujimaki (trad. Sébastien Bigini) aux éditions Kazé.

Explorez l’univers du basket, discipline olympique depuis 1936. Vivez la rentrée du club de basket-ball au lycée Seirin, qui s’annonce prometteuse. De fait, elle est marquée par l’arrivée de deux prodiges.

D’un côté, Taiga Kagami, jeune garçon impétueux, fraîchement revenu des États-Unis où il a affûté son jeu. De l’autre, Tetsuya Kuroko, frêle et réservé, dont on murmure qu’il fut jadis membre de l’invincible équipe du collège Teikô, la fameuse « Génération Miracle ». Peut-être que ces deux âmes diamétralement opposées sont destinées à s’harmoniser sur le terrain, créant une alchimie inédite et redoutable.

Le feuilleton des jeux d’Olympie

Mais pour comprendre les Jeux olympiques, encore faut-il les connaître. Pour cela, Murielle Szac a veillé au grain : découvrez Le feuilleton des jeux d’Olympie, publié aux éditions Bayard Jeunesse.

Par le hasard d’un tirage au sort, Crissias, rêveur discret, devient l’un des dix hellanodices, juges-arbitres des Jeux olympiques. Chargé de sélectionner et départager les athlètes, il doit garantir l’égalité, la loyauté et le respect.

À LIRE – Jeux olympiques : à Paris, des librairies mises à rude épreuve

Confronté à la corruption, la violence et l’exclusion, il s’interroge : quelle place pour les femmes et les étrangers ? À Olympie, où brûle la flamme de la paix et de l’unité, Crissias découvre un monde à la fois sublime et cruel, questionnant sans cesse les valeurs qui feront perdurer l’idéal olympique à travers les âges.

Courir

Courir de Jean Echenoz retrace la vie d’Emil Zátopek, légendaire coureur tchèque. En 1938, Zátopek, employé d’une usine de chaussures, découvre son talent pour la course à pied. Grâce à des entraînements rigoureux, il remporte quatre médailles d’or olympiques (Londres 1948, Helsinki 1952).

Jean Echenoz décrit ses victoires et son style unique, tout en explorant le contexte politique de la Tchécoslovaquie sous le régime communiste. Zátopek devient alors une icône, mais finit sa vie dans l’ombre après sa carrière sportive, symbole d’endurance et de résistance.

Le combat du siècle

Retour en arrière. Norman Mailer embarque son lecteur au cœur de l’un des événements sportifs les plus emblématiques du XXe siècle : le combat de boxe entre Muhammad Ali et George Foreman, qui a eu lieu le 30 octobre 1974 à Kinshasa, au Zaïre (actuelle République démocratique du Congo).

Le combat, organisé par Don King et exploité politiquement par le président Mobutu, se déroule devant 68 000 spectateurs. George Foreman, invaincu, est calme et rusé, avec des mains redoutables. Muhammad Ali, charismatique et rapide, se distingue par son intelligence tactique et son intimidation.

Leur affrontement, entre deux volontés de fer, est magnifiquement décrit par l’auteur, couvrant les semaines de préparation et le combat lui-même.

Ne t’arrête pas de courir

Dans ce récit intime, écrit par Mathieu Palain aux éditions L’iconoclaste, découvrez l’intimité du parloir de la prison, dans lequel deux destins se dévoilent. D’un côté, Mathieu Palain, devenu journaliste et écrivain malgré un rêve de carrière dans le football.

De l’autre, Toumany Coulibaly, cinquième d’une fratrie de dix-huit, athlète prodigieux et braqueur de pharmacies. Champion le jour, voyou la nuit, Coulibaly incarne une énigme que Palain s’efforce de percer, tout en questionnant ses propres choix.

Le plus beau but était une passe : écrits sur le football

Alors que l’Espagne vient de remporter l’Euro 2024, ActuaLitté vous propose de regarder ce sport autrement. Plongez dans un essai dédié à ce sport si populaire, que l’auteur dénonce être devenu un « sport business et en sport spectacle, où les valeurs traditionnelles du beau jeu et du fairplay sont en voie de disparition parce qu’elles ne sont pas rentables » Esprit, l’olympisme est-il hors-jeu ?

Varions les plaisirs et offrons un peu de réflexion. Le numéro 510, publié en juin 2024 de la revue Esprit s’intéresse à l’esprit des Jeux olympiques, et ce qu’il en reste aujourd’hui. « Il ne reste presque rien des ambitions de Pierre de Coubertin, mais le petit théâtre de l’olympisme tient, mettant en scène le rêve d’un monde idéal ».

Paris JO 2024, Une ville face à la violence olympique

Dans cette lancée, pourquoi ne pas poursuivre avec cet essai de Jade Lindgaard aux éditions Divergences ? L’autrice y dénonce la construction d’une ville utopique, au détriment des populations les plus pauvres.

En ces jours de fête et de célébration, Jade Lindgaard braque les caméras sur le destin des 1500 personnes délogées, et sur toutes les inégalités créées par les divers projets des JO.

Crédits image : ActuaLitté CC-BY-SA 2.0