L'historien Alex Dancyg, otage du Hamas, est mort

Né en Pologne le 21 juillet 1948, Alex Dancyg était arrivé en Israël à l'âge de neuf ans avec ses parents, survivants de la Shoah. Il a longtemps œuvré au mémorial de la Shoah Yad Vashem à Jérusalem, où il a formé des guides et enseigné l'histoire de la Shoah pendant des décennies.

Sur le plan politique, il était un socialiste convaincu et un critique virulent du nationalisme, participant à de nombreux débats sur la religion et la société. Il respectait l'Église catholique et entretenait une relation étroite avec le prêtre polonais Alfred Wierzbicki.

L'engagement d'Alex Dancyg envers l'éducation historique et la réconciliation entre Juifs et Polonais lui a valu plusieurs distinctions, dont le prix de la Commission nationale de l'éducation du ministère de l'Éducation polonais et la Croix d'argent du Mérite du président Lech Kaczyński. En novembre 2023, alors qu'il était déjà retenu en otage, il a été nommé « Homme de Réconciliation » par le Conseil polonais des Chrétiens et des Juifs, et en mars 2024, a reçu le Prix Spécial Aigle Jan Karski.

« Signe un accord ! »

Parmi les hommages à l'historien, celui du ministère polonais des Affaires étrangères, qui évoque un « homme de paix et d'amitié qui a grandement contribué au dialogue judéo-polonais », sur le réseau social X.

Du côté français, l'avocat Patrick Klugman a partagé : « Avec la mort d’Alex Dancyg, nous pleurons une mort tragique et une perte pour la communauté des historiens de Yad Vashem. Né en Pologne, enlevé le 7 octobre à Nir Oz, il a consacré sa vie à la Shoah avant d’être tué en captivité à Gaza. Infamie. »

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah a salué la mémoire d'un « historien artisan du dialogue Israël-Pologne ».

Le 22 juillet dernier, Le Forum des otages avait également annoncé la mort de Yagev Buchshtab, 35 ans, capturé chez lui dans le kibboutz Nirim avec sa femme, Rimon Buchshtab-Kirsht, qui a été libérée après 50 jours de détention.

L'organisme a décrit leur situation comme un « sévère rappel de l'urgence » de libérer les otages pour qu'ils puissent rentrer chez eux, ajoutant : « Yagev et Alex ont été capturés vivants et auraient dû retourner vivants auprès de leurs familles dans leur pays. Leur mort en captivité est le reflet tragique des conséquences de la lenteur des négociations. »

Eliyah Danzig, petite-fille d'Alex Dancyg, a exprimé sur les réseaux sociaux sa profonde émotion suite à la mort de son grand-père, en adressant un message poignant à Benjamin Netanyahu : « Tu était supposé ramener mon grand-père vivant. [...] Signe un accord, car les otages souffrent et meurent, donc fais ce que tu as à faire, on compte sur toi. [...] Tu es ici un complice du crime. »

Les familles des otages désespérées

Avant son intervention devant le Congrès américain, des milliers d'Israéliens avaient exhorté l'actuel Premier ministre israelien à ne pas se rendre aux États-Unis sans conclure un accord pour la libération des otages détenus par le Hamas. Les dernières manifestations à Tel Aviv et Jérusalem révèlent les critiques du gouvernement pour sa gestion des négociations, certains allant jusqu'à accuser le Premier ministre de saboter les pourparlers pour des gains politiques personnels.

Plusieurs familles d'otages, qui devaient initialement l'accompagner aux États-Unis, ont finalement refusé de voyager, exprimant leur mécontentement face à l'absence de progrès. Tel Aviv a par ailleurs été récemment le théâtre d'affrontements entre manifestants et militants de droite.

Le 7 octobre, une attaque sans précédent lancée par des commandos du Hamas depuis Gaza a frappé le sud d'Israël, entraînant la mort de 1195 personnes, pour la plupart des civils, selon les chiffres officiels israéliens rapportés par l'AFP.

Suite à cette agression et l'enlèvement de 251 personnes le 7 octobre, dont 116 sont toujours captives et 44 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne, cette dernière a intensifié ses opérations militaires dans la bande de Gaza.

Ces actions ont entraîné la mort de 39.145 personnes, majoritairement des civils, selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, contrôlé par le Hamas. En mai dernier, le bureau des Nations unies pour la coordination des Affaires humanitaires (Ocha) considérait les données fournies par le ministère gazaoui relativement exactes et s'appuie sur cette source pour ses propres bilans.

Crédits photo : Mateusz Opasiński (CC BY-SA 4.0)