Grâce aux “solides performances” de l'édition, Vivendi jubile

Le rachat de Lagardère, la bonne affaire de Vincent Bolloré et Vivendi ? Quelques jours après le camouflet infligé par l'Arcom, qui n'a pas renouvelé la fréquence TNT de la chaine C8, le groupe se félicite de résultats économiques très positifs.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) suit la même trajectoire que le chiffre d'affaires global, pour s'arrêter à 619 millions € au premier semestre, une croissance de 13,5 % sur un an, à taux de change et périmètre constants.

Merci Musso, Rufin et Gounelle

Du côté de l'édition plus précisément, le chiffre d'affaires atteint 1,3 milliard € au premier semestre, en hausse de 4,5 % par rapport à la même période de 2023. Le résultat opérationnel de Lagardère Publishing s’élève ainsi à 113 millions €, en hausse de 48 millions € par rapport au premier semestre 2023.

Un léger recul (- 0,7 %) est observé en France, ce que le groupe explique par l'activité moindre des éditeurs scolaires, un effet de comparaison négatif pour la BD (pas d'Astérix en vue) et le recul de la catégorie tourisme. À l'inverse, Vivendi relève les bonnes dynamiques de l'illustré et de la jeunesse. Parmi les succès en littérature générale, on cite Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso, D’or et de jungle de Jean-Christophe Rufin et Un monde presque parfait de Laurent Gounelle.

Sur les autres territoires, l'heure est à la croissance, à commencer par le Royaume-Uni (8,4 %) grâce aux ventes de plusieurs titres du fonds, non spécifiées, et de quelques nouvelles parutions. Viennent ensuite l'Espagne et l'Amérique latine (7,9 %), où la dynamique est clairement du côté du Mexique, selon le groupe.

Enfin, aux États-Unis, la hausse atteint 7,7 %, grâce à Little, Brown and Company, qui publie notamment les livres de Madeline Miller, Malcolm Gladwell, David Foster Wallace ou encore Donna Tartt. Le groupe cite également les ventes de livres audio, au format numérique, par sa filiale Hachette Audio, parmi les moteurs de cette croissance.

« Le chiffre d’affaires des Fascicules progresse de 2,0 %, bénéficiant notamment du succès des collections lancées en France et au Japon au deuxième semestre 2023 », ajoute encore Vivendi dans son bilan du premier semestre.

Photographie : le siège de Vivendi, avenue de Friedland à Paris (GKRafly7, CC BY-SA 4.0)