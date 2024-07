Lisa Jewell et Rebecca Yarros sacrées par le réseau TikTok

Les nominés des TikTok Book Awards ont été sélectionnés par un panel de notables du secteur littéraire et médiatique, incluant l'écrivaine Samantha Shannon, la présentatrice Sara Cox, et le PDG de l'Association des éditeurs britanniques, Dan Conway.

Les lauréats, cependant, ont été choisis par les votants de la communauté #BookTok sur TikTok, avec un total de 82.000 votes enregistrés en ligne. Selon TikTok, plus de 35 millions de vidéos ont été réalisées en utilisant le hashtag BookTok.

Voici les lauréats des TikTok Book Awards de 2024 :

Livre de l'année - None of This is True, de Lisa Jewell (Rien n'est vrai paraîtra chez Hauteville le 2 octobre prochain dans une traduction d'Adèle Rolland-Le Dem)

Livre de l'année (International) - Fourth Wing de Rebecca Yarros (trad. de l'anglais – États-Unis – par Karine Forestier)

Auteur Révélation BookTok - Talia Hibbert (@TaliaHibbert)

Créateur BookTok de l'année - Maisie Matilda (@Maisie_Matilda)

Étoile Montante BookTok - John-Paul Kunrunmi (@JPreads6)

Librairie Indépendante de l'année - The Bookshop by the Sea (Aberystwyth, Pays de Galles)

Livre TikTok Shop de l'année - The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore

Le roman None of This Is True de Lisa Jewell retrace la rencontre inattendue entre deux jeunes femmes dans un pub et ses conséquences néfastes. Il paraîtra en France chez Hauteville le 2 octobre prochain.

L'auteure britannique a commenté, durant la cérémonie : « Je n'arrive vraiment pas à y croire, je savais que mon livre suscitait beaucoup d'engouement et de discussions sur TikTok, mais la liste des finalistes était impressionnante, c'est incroyable pour moi ! »

Et d'ajouter : « Ce que j'ai réalisé, c'est que les trois livres qui m'ont le plus inquiétée pendant que je les écrivais, parce que je les trouvais trop bizarres, trop “décalés”, trop sinistres, trop effrayants, trop non conventionnels, étaient les trois qui ont été les plus populaires pour moi sur TikTok ! »

Devenu viral sur TikTok, le romantasy de l'Américaine Rebecca Yarros a rapidement dominé la liste des best-sellers du New York Times. Les deux premiers tomes de la saga, tous deux traduits de l'anglais par Karine Forestier, et édités en France chez Hugo Roman, se sont écoulés à près de 120.000 exemplaires.

Crédits photo : Rebecca Yarros (Serine Ben Brahim ; CC BY-SA 4.0)