Et si on se racontait la dissolution du monde ?

La nouvelle qui ouvre le bal s’intitule « Quelle que soit la direction » : situation bien étrange, inexplicable même, dans laquelle une jeune fille naît sans visage. Ou, plus exactement, qui semble ne pouvoir révéler que l’arrière de sa tête. Et ce, peu importe dans quel sens on la regarde. « Une fille incomplète, composée de deux moitiés de fille, mais mal assemblée, faite de deux fois la même partie ». Il ne suffit que de deux pages, pas une de plus, pour créer une atmosphère déstabilisante…

Une autre nouvelle percutante : « Écoulement ». Dans cette courte histoire, une homme prénommé Lars décide de se cacher dans ce qui semble être un manoir délabré. Si la porte est cadenassée, il parvient tout de même à s’y faufiler, espérant se protéger du vent et du froid. Plongé dans le noir, épuisé, il parvient à trouver le sommeil malgré une étrange impression de malaise… Avant de se réveiller, à cause d’une voix. « Un homme était assis dans l’autre fauteuil. Sa peau avait un étrange aspect : elle lui allait mal, trop lâche aux doigts et aux coudes, trop serrée à d’autres endroits. Quelque chose clochait avec son visage aussi, comme si son épiderme se superposait imparfaitement aux os sous-jacents. » Puis l’homme lui propose de lui raconter une histoire, pour l’aider à se rendormir… Entre cauchemar et réalité, Lars ne sait pas quoi penser. S’il se promet de ne pas revenir, la nuit suivante, ses pas le ramènent jusqu’au manoir. Terrible erreur – mais nous n’en diront pas plus.

On notera des histoires toutes aussi étranges et déconcertantes, telles que celle autour de ces survivants qui vivent dans des trous et combattent d'étranges charognards tout en vivant à l'ombre d'une mystérieuse tour… Une autre encore, qui interroge l’horreur d’une existence alienne : ici, notre imagination est titillée au point de devoir remplir les zones d’ombres. Le tourment est constant, alimenté par l’inconnu. Ou encore cette histoire où, du jour au lendemain, la sœur du narrateur s’adresse à lui dans une langue incompréhensible, qui se rapproche plutôt d’un tintement métallique disgracieux. À chaque nouveau titre, la question se pose : à quoi aura-t-on droit cette fois-ci ?

Brian Evenson nous enchante… ou plutôt, sait nous faire frissonner face à ces terribles contes. Comptine pour la dissolution du monde est un recueil écrit avec une plume envoûtante. Chaque histoire se lit avec la même fascination et la même peur. Des corps qui n’ont aucune logique, des lieux sordides, des conversations entre des êtres étranges, des moments profondément humains et hautement dégoûtants… Il y a de tout, ici. De la science-fiction à la fiction spéculative en passant par la paranoïa plus subtile des genres d'horreur, l’auteur nous offre un panel de personnages et d’univers dans lesquels on se perd. On ne nous tient pas la main, au contraire ; ces histoires sont écrites de façon à laisser notre imagination courir dans tous les sens… Et quoi de plus effrayant qu’une imagination sans limite ?

Hypnotiques, cauchemardesques, ces histoires sont aussi ambiguës qu’effroyables. Voici une collection intelligente et dérangeante qu’il faut à tout prix prendre le temps de lire – quitte à mal dormir la nuit !

On soulignera le travail de traduction de Jonathan Baillehache, efficace et poignant.