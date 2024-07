Face aux cahiers de vacances, le poche reprend la main

Un peu moins de ventes pour Une belle vie, de Virginie Grimaldi, qui se contente de la deuxième position, réalisant un bond en avant de 14 places dans le classement tout de même. Avec 10.877 ventes réalisées cette semaine, l’autrice confirme sa bonne forme, et s’impose comme une des lectures de l'été.

On note également le grand retour de Guillaume Musso et son Angélique, au coude à coude avec Une belle vie. L’auteur grimpe à la troisième place avec 10.242 ventes, soit 635 de moins que son homologue féminin.

Mortelle Adèle n’est pas en reste, et le tome 21, RécréAction générale !, se fraie un chemin dans le top 10, atterrissant à la 7e place. L’œuvre de Mr Tan et Diane Le Feyer séduit 8980 lecteurs, qu’ils soient jeunes... ou moins jeunes.

Les cahiers de vacances, chouchous des écoliers

Pas question de céder sa place si facilement pour les cahiers de vacances, qui monopolisent encore 6 places sur 10. Les Passeport caracolent en tête : l’édition consacrée au passage du CE1 au CE2 s’octroie une 4e place grâce aux 9438 de la semaine. Peu après, les titres dédiés au passage du CE2 au CM1, et du CP au CE1 réalisent respectivement 9120 et 9062 ventes.

8996 jeunes écoliers sont repartis avec l’édition du CM2 à la 6e, qui s’accroche à la 7e place cette semaine. 8823 personnes ont opté pour le cahier de vacances Nathan vacances, toutes les matières, du CP vers le CE1.

Aux portes du classement, l’on retrouve le Passeport, toutes les matières du CM1 au CM2 qui convainc encore 8717 jeunes bûcheurs.

Un marché fragile

Les chiffres ne sont pas bons pour le marché en cette semaine 29. Les ventes accusent un recul de 9 % en volume et 7 % en valeur par rapport à la même semaine, l’année précédente.

