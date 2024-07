Hillbilly Élégie de J.D. Vance, bestseller renié par son éditeur en Allemagne

Publié en France par les Éditions Globe en septembre 2017 dans une traduction de Vincent Raynaud, Hillbilly Élégie avait été salué par la critique, qui y lisait un « passionnant portrait de l’Amérique de Trump » (Philippe Blanchet, Rolling Stone) ainsi qu'un « [r]écit poignant, et nécessaire, tout ensemble autobiographie et réflexion » (Nathalie Crom, Télérama).

L'ouvrage avait été vendu à 4800 exemplaires pour sa vie en grand format, avant un passage au Livre de Poche, où il intéressa 8990 lecteurs et lectrices supplémentaires. Près de 15.000 exemplaires pour un livre consacré à la sociologie d'une partie de la population américaine, le bilan était déjà satisfaisant dans l'Hexagone.

Roman autobiographique, Hillbilly Élégie nous fait entendre la voix d'une classe désillusionnée et pose des questions essentielles. Comment peut-on ne pas manger à sa faim dans le pays le plus riche du monde ? Comment l'Amérique démocrate, ouvrière et digne est-elle devenue républicaine, pauvre et pleine de rancune ? - Le résumé de l'éditeur pour Hillbilly Élégie

Sans surprise, le choix de Vance comme colistier par Donald Trump a redonné un petit coup de pouce aux ventes du titre, qui a vu ses ventes augmenter de 750 % en librairies (tous niveaux) et de 666 % dans les grandes surfaces spécialisées (chiffres Edistat). Paru il y a plusieurs années, Hillbilly Élégie ne s'est finalement écoulé qu'à 40 exemplaires entre le 15 et le 21 juillet derniers, mais cela a suffi à faire bondir ses courbes de vente.

Outre-Atlantique, une seconde chance

De l'autre côté de l'Atlantique, la situation est, sans surprise, bien différente. Déjà écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires dans le pays, Hillbilly Élégie aurait connu 600.000 ventes de plus depuis le choix de Vance par Trump, rapporte The Associated Press. L'éditeur américain, HarperCollins, a précisé : « Nous imprimons des centaines de milliers d’exemplaires pour répondre à la demande de nos partenaires. »

Le même phénomène s'est appliqué à l'adaptation en long-métrage de Ron Howard, présentée sous le titre Une ode américaine en français. Le film, qui compte Amy Adams et Glenn Close à son casting, s'est hissé en tête du classement des programmes les plus visionnés sur Netflix, aux États-Unis.

Au moment de la sortie du livre, et même du film, J.D. Vance était certes considéré comme un conservateur, mais plutôt modéré, qui considérait les propositions de Trump comme dangereuses pour la démocratie. Il était allé jusqu'à le comparer à Hitler en privé, et le considérait en public comme un « idiot ».

Mais, à partir de 2022, il se rapproche de l'homme d'affaires milliardaire et, en partie grâce au soutien de celui-ci, se fait élire sénateur de l'Ohio en novembre de cette année. Vance aurait d'abord trouvé des points communs avec Trump lorsqu'il s'était opposé à l'aide américaine apportée à l'Ukraine face à la Russie et une visite commune sur le site d'un catastrophe ferroviaire dans l'Ohio, en février 2023, aurait scellé leur union, indique Reuters.

Le 15 juillet dernier, dans un entretien accordé à Fox News, Vance a admis qu'il avait changé d'avis sur Donald Trump, le considérant désormais comme un grand président : « Je pense qu'il a changé l'opinion de nombreux Américains, car il a apporté la paix et la prospérité », a-t-il souligné. Pour Trump, le choix devenait évident : quel meilleur symbole qu'un ancien opposant désormais rallié à sa cause ? D'autant plus que l'ex-président souhaite toujours marquer une certaine distance avec l'ordre établi au sein du parti républicain...

En Allemagne, un éloge (funèbre)

Interrogée, la maison d'édition Le Livre de Poche, filiale du groupe Lagardère, n'a pas répondu à nos questions sur sa stratégie éditoriale. Mais, en Allemagne, l'éditeur d'origine du titre, Ullstein, a pris une décision radicale.

La maison a en effet annoncé qu'elle renonçait aux droits de publication du titre, qui était par ailleurs indisponible. « Au moment de sa publication, le livre représentait une contribution précieuse à la compréhension du délitement de la société américaine », a expliqué l'éditeur au Spiegel, en soulignant la manière dont il expliquait le vote pour Trump.

« L'auteur collabore désormais officiellement avec lui [Donald Trump, NdR] et assume une politique agressive, démagogique et discriminatoire », affirme Ullstein pour justifier sa décision. Cette dernière n'a pas dû être des plus évidentes à prendre, car le titre avait été mis en avant par le chancelier allemand lui-même, Olaf Scholz, en juillet 2023, qui le considérait « très touchant ».

Le choix radical d'Ullstein a été copieusement critiqué outre-Rhin, des commentateurs reprochant à la maison de céder à la « cancel culture ». Cependant, les droits de publication n'ayant pas été renouvelés, un autre éditeur pouvait se manifester : cela n'a pas tardé, avec un rachat par YES Verlag, qui proposera une nouvelle édition dès le 15 août prochain.

