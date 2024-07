Cette famille endeuillée voit ses liens se resserrer dans l'épreuve

À l'issue du procès, incapable de clore son reportage, Justin Morin, le journaliste, laisse place à Justin Morin, le romancier. Ce dernier décide de plonger dans la fiction pour sonder plus profondément cette tragédie. Il invente le personnage de Lisa, la sœur du responsable de l'accident, pour explorer d'autres facettes de cette histoire complexe, tissant réalité et imagination pour interroger le drame.

Dans son premier roman éblouissant, On n’est plus des gens normaux, Justin Morin s'affirme comme une voix nouvelle dans le domaine de la fiction documentaire.

Les éditions La Manufacture de Livres nous en offrent les premières pages en avant-première :

Justin Morin, originaire de Rouen et résidant à Paris, est journaliste de formation. En 2021, il rejoint le master de création littéraire à l’université Paris-VIII et anime des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. On n’est plus des gens normaux est son premier roman.

