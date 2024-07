C’est l’histoire d’une jeune fille de dix-neuf ans qui rencontre son père pour la première fois. C’est aussi l’histoire de cette même fille, à vingt-huit ans, qui décide de ne plus le revoir. C’est encore l’histoire de cette femme de quarante-huit ans, qui, au début d’une nouvelle relation amoureuse, vacille en entendant un inconnu prononcer le prénom de son père. Pourquoi ont-ils cessé de se parler ? Elle l’a oublié.

Dans ce roman intense et poétique, conçu comme un jeu de pistes autour de la mémoire et des mots, Sandrine Roudeix explore la construction d’une fille sans père. Son écriture précise et sensible examine le poids, le vide, le manque, les blancs que l’imaginaire tente de combler, ainsi que le besoin de filiation à l’âge adulte et le défi pour une femme de trouver sa place.

Avec ce sixième roman, Sandrine Roudeix continue d’aborder de manière intime les thèmes de l’identité, de l’émancipation féminine et de la transmission familiale.

Les éditions Calmann-Lévy nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née à Toulouse, Sandrine Roudeix est romancière, scénariste, journaliste et photographe. Le Silence des ogres est son sixième roman.

