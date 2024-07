Que s’est-il passé après cette catastrophe ?

Dans son précédent ouvrage très remarqué, 1177 avant J.-C. : Le jour où la civilisation s’est effondrée, paru en français chez La Découverte, Cline explorait les raisons pour lesquelles, vers la fin de l'âge du bronze, toutes les civilisations de la Méditerranée orientale s'étaient effondrées presque simultanément. Cet effondrement avait entraîné la fin du dense réseau d'interconnexions marchandes, culturelles et politiques qui caractérisait cette mondialisation avant l’heure.

Dans ce nouveau livre, il poursuit son enquête sur ce même espace géographique et civilisationnel, se demandant cette fois-ci : que se passe-t-il après la catastrophe ? Dans un contexte marqué par les conséquences d’un réchauffement climatique causant sécheresses et famines, par des séismes, des guerres et de vastes mouvements de populations, quels sont les facteurs qui expliquent la résilience, la réémergence, la transformation, l'adaptation ou au contraire la disparition des diverses sociétés ayant traversé ces « siècles obscurs » ?

Cline offre au lecteur un panorama exhaustif des connaissances accumulées sur cette période allant de la fin du XIIe siècle au début du VIIIe siècle avant notre ère. Il explore le destin respectif et les relations réciproques des peuples de la région, incluant les Égyptiens, Phéniciens, Chypriotes, Philistins, Israélites, Néo-Hittites, Assyriens, Babyloniens et Grecs de l’époque archaïque. En s’intéressant aux recompositions et réorganisations politiques et socioéconomiques de ce monde en transition, ainsi qu’à l’émergence et l’impact d’innovations aussi cruciales que la technologie du fer et l’écriture alphabétique, il résume les débats et hypothèses des meilleurs spécialistes de cette période.

En conclusion, Cline propose une réflexion comparative de grande envergure, faisant écho aux anxiétés et interrogations contemporaines liées aux défis écologiques et civilisationnels actuels.

Les éditions La Découverte nous en offrent les premières pages en avant-première :

Eric H. Cline est professeur d'histoire et d'anthropologie et dirige le Capitol Archaeological Institute à l'université George Washington. Archéologue expérimenté, il a participé à de nombreuses fouilles en Grèce, en Crète, à Chypre, en Égypte, en Israël et au Liban.

Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en français, notamment 1177 avant J.-C. : Le jour où la civilisation s'est effondrée (La Découverte, 2015) et Trois pierres, c'est un mur... Une histoire de l'archéologie (CNRS Éditions, 2018).

DOSSIER - Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024