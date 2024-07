Quel livre a été offert aux chefs d'État à l'occasion des JO 2024 ?

Préfacé par le président Emmanuel Macron et Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie, l'ouvrage se distingue par sa structure originale : chaque hymne national des délégations participantes est présenté dans sa langue originale avec une traduction française en regard.

Ce livre entend offrir une exploration du monde à travers les hymnes nationaux, qui reflètent les aspirations et valeurs des peuples représentés. Il souligne la diversité culturelle, historique et linguistique présente aux Jeux, tout en célébrant les valeurs de paix, de liberté et d'union, qui sont les symboles emblématiques des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vaste programme...

« Il nous a paru bien normal, avec Franck Gallon, mon éditeur d’OKNO, de débuter par l’hymne olympique qui appelle à la paix et à l’amitié entre les peuples », explique Jacques Krabal auprès de l'Union.

Et d'ajouter : « Pour ma part, je crois que les hymnes nationaux ont un rôle à jouer dans notre époque troublée. Ils contribuent à l’histoire, l’identité et à la culture des peuples et aident à construire une citoyenneté active. Ce sont aussi les emblèmes d’un pays, en France, de la République. »

Malgré les complications internationales, ce dernier a opté pour inclure les hymnes de la Russie et de la Biélorussie, qui concourront sous la bannière olympique, et même celui du Vatican, malgré l'absence d'athlètes de la ville-État.

OKNO Éditions.

Jacques Krabal, né en 1948 à Epieds près de Château-Thierry, fils d'immigrés polonais, a embrassé une carrière dédiée au service public après avoir été éducateur physique. Élu maire de Brasles en 1983, puis de Château-Thierry en 2008, il a également servi comme Conseiller Général de 1992 à 2013.

Élu député en 2012, il a été réélu en 2017 et a occupé des rôles clés au sein de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie. Engagé dans la réhabilitation du Château François 1er, il a été nommé Chevalier des Arts et de la Culture en 2021 et Chevalier de la Légion d'honneur en 2023.

OKNO Éditions se distingue dans le domaine de l'étrange en librairie. La maison d'édition s'étend également avec sa collection OKNO Crime, qui offre des narrations détaillées des grandes affaires criminelles, écrites par les figures les plus éminentes de la criminologie. Par ailleurs, OKNO se consacre à la publication d'ouvrages exclusifs.

Crédits photo : Anne Jea. (CC BY-SA 4.0)