Voyages dans l'espace et galaxies lointaines

Dans un lointain futur, les humains ne sont plus l’espèce dominante de l’univers. Ils se mêlent aux autres populations extra-terrestres Nahuat et Tëloë, où ils y subissent racisme et brimades. On y fait la rencontre de Lune, une humaine journaliste qui décide d’enquêter sur la victoire des Tëloë lors de la guerre d’il y a deux mille ans et qui a engendré le contrôle des esprits pour servir l’armée.

Puis Elyen-Si, légionnaire d’élite qui infiltre un vaisseau ennemi, qui a beaucoup de cœur et qui est aussi attachante que badass. Enfin Seli, pilote de vaisseau en proie à de terribles visions et qui a de plus en plus de mal à contrôler son esprit.

La concordance des voix amène une dimension réflexive sur l’humanité et met en lumière des aspects comme le contrôle et le refoulement de ses émotions, le doute et les angoisses, la force et la persévérance. Les trois protagonistes donnent leur voix au récit pour créer une choralité introspective et une profondeur émotionnelle riche et puissante, qui m’a bouleversée.

Leurs quêtes sont avant tout intérieures et intimes, offrant une réflexion sur nos propres combats personnels de lecteurices, comme un voyage initiatique émotionnel au cœur du récit.

La plume d’Ingrid Lemmer est touchante, aérienne, sensible, on sent qu’elle affectionne ses personnages et qu’elle les porte dans son cœur. Son style très descriptif permet d’entraîner son lectorat dans cette fabuleuse histoire spatiale avec simplicité et franchise.

On plonge en entier dans le récit, corps et âme, nous, simples humains perdus dans l’immensité de l’univers, tous petits face à des machinations qui nous dépassent. Mais heureusement nous sommes aux côtés de personnages forts et humbles qui nous font traverser cette aventure avec sincérité.

Cri dans le chaos, c’est un roman que vous pouvez lire même si la SF n’est pas votre tasse de thé. Le style franc et décidé de l’autrice saura conquérir votre cœur, ainsi que ses personnages à la fois attachants et humains. Je suis impatiente de découvrir la suite dans le tome 2 !