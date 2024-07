Lyon : la deuxième édition du festival IF sera haute en couleur

Des artistes venus de France, d’Europe, d’Amérique, du Québec et de Taïwan se réuniront à IF pour créer en direct devant un public émerveillé. Durant deux journées et deux soirées, le festival proposera une multitude d’activités : installations artistiques, expositions, discussions, projections de courts-métrages animés et en réalité virtuelle, ateliers, concerts augmentés et un grand marché d’objets illustrés.

Ces événements gratuits inviteront le public à se déconnecter de la réalité quotidienne et à plonger dans un univers explosif et coloré, rendu possible grâce au travail des illustrateurs et illustratrices, mis à l’honneur au festival IF.

Exposition rime avec création

Le samedi 28, observez une création en direct, transformée en exposition accessible dès le dimanche 29 septembre. Tout au long de la journée du 28, cinquante illustrateurs et illustratrices s’empareront de crayons, feutres, pastels et autres outils précieux pour métamorphoser un dé blanc à six faces en une œuvre unique, reflétant leur propre vision artistique.

5 autres expositions célébreront la puissance et la beauté de l’illustration, sur les thématiques suivantes : la mode, la nature, l’épicerie, la littérature et la ville.

Live de création lors de l'édition 2023 / crédits : IF

Talks et masterclasses

Au grand amphi de l’ENSBA Lyon, les professionnels du secteur se rencontreront pour dialoguer autour de grands sujets sociétaux, inévitablement reflétés au sein de leurs œuvres. Cette dernière sera suivie d’une masterclasse au grand et petit amphi narrant leurs trajectoires d’artistes, révélant les coulisses de leurs créations.

Talks de l'édition 2023 / crédits : IF

L’illustration... sous d’autres formes

Le festival proposera un marché quelque peu original : là-bas, nul ne croisera fruits et légumes, mais une trentaine d’artistes réunis pour nous faire découvrir des objets illustrés, issus de leur savoir-faire.

La quête de l’esthétisme se poursuit jusqu’au bout des ongles : en passant la porte du salon Pimp my Body, les adeptes du festival ressortiront transformés. L’illustration prendra place sur leurs cheveux, ongles, visage (et plus si affinités) pour magnifier les corps.

Pimp my Body 2023 / crédits : IF

Une édition olympique

Sportifs dans l’âme, les équipes d’IF ont veillé au bon divertissement du public. L’espace extérieur des SUBS a été aménagé en zone de jeux, offrant à quiconque l’occasion de travailler son cardio tout en prenant une bonne dose de couleurs.

Pour les plus curieux, IF se poursuit une bonne partie de la nuit. Des DJ sets attiseront le génie créatif des illustrateurs présents pour l’occasion. Ces derniers créeront des œuvres en live, au travers d’improvisations dessinées, de devinettes musicales et autres activités.

Terrain de jeux à IF 2023 / crédits : IF

Jérémie Moreau à l'affiche

Cette année, 5 géants et géantes de l’illustration contemporaine ont réalisé les 5 affiches officielles de IF. Ainsi, Lauren Martin, Saitemiss, Jérémie Moreau, Liam Cobb et Benedikt Luft ont répondu à une question commençant par « if... » et ont ensuite donné leur réponse sous la forme d’une illustration.

La première, dévoilée en avant-première, a été réalisée par Jérémie Moreau :

Affiche réalisée par Jérémie Moreau / crédits : Jérémie Moreau

Pour en savoir plus sur la programmation du festival IF, cliquez ici.

Crédits image : © Festival IF