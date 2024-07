Bordeaux : face aux difficultés, une librairie se réinvente

Pour mener à bien ce projet, Marie Sarrat a entrepris une reconversion professionnelle en début d’année, travaille étroitement avec sa prédécesseure pour élaborer de nouvelles stratégies et diversifier l’offre, tout en préservant l’identité qui fait la singularité de l’enseigne.

Située dans l’un des quartiers emblématiques de Bordeaux, la librairie ambitionne de proposer « une offre de fonds général, tout en développant des axes, lui permettant ainsi de faire face aux difficultés que connaissent l’ensemble des librairies du territoire », précise Marie Sarrat.

Coin jeunesse de la Librairie des Chartrons / Crédits : Librairie des Chartrons

Stimuler l'offre culturelle en Gironde

Maintenir le lien avec les collectivités et acteurs culturels du quartier des Chartrons, continuer de proposer des ateliers et des soirées de lancement de publication, délivrer des conseils de lecture variés Par le biais de ces engagements, la reprise de la librairie est une réponse à l’inquiétude formulée par les habitués : préserver l’existant. Elle témoignera aussi d’un renouveau pour s’affirmer davantage dans le maillage territorial déjà bien fourni de librairies en Gironde.

Grâce au soutien financier apporté par la cagnotte, déjà atteinte à 100 % (2000 €), la librairie sera dotée d’un rayon de livres d’occasion, d'un autre dédié aux mangas pour adultes, quand des articles de papeterie, jeux et loisirs créatifs seront également proposés à la vente.

Il sera également possible de retrouver les auteurs de la région et d’autres horizons, en séances de dédicaces pour des moments d’échanges privilégiés avec les lecteurs. Des soirées de lancement d’ouvrages, des ateliers d’écriture et de dessins de manga poursuivront la volonté de Marie Sarrat : faire de la Librairie des Chartrons un lieu de culture et d’échanges.

Intérieur de la librairie / Crédits : librairie des Chartrons

Renouveler l'image de la librairie

« Notre boutique sera visible sur le portail des Librairies indépendantes de Nouvelle Aquitaine et mettra en ligne son tout nouveau site internet à l’automne 2024 » poursuit la fondatrice. Il sera ainsi possible de commander en ligne, et, plus tard, de se faire livrer à domicile.

« Avec notre site internet, nous souhaitons véhiculer une nouvelle image de la librairie, plus moderne, notamment grâce à la nouvelle devanture et l’installation de mobiliers spécialisés pour la mise en avant des livres », conclut-elle.

Pour soutenir le projet de Marie Sarrat, rendez-vous à cette adresse.

Crédits image : Librairie des Chartrons

