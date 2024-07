Le libraire canadien Indigo se rencentre sur son coeur d'activité

En avril 2024, le groupe Indigo, qui réunit la chaine homonyme de librairies, mais aussi Chapters and Coles, annonçait la fin d'une ère. Il quittait la Bourse de Toronto pour passer sous la coupe des investisseurs Trilogy Retail Holdings et Trilogy Investments. Un rachat en douceur, puisque Trilogy appartient à Gerald Schwartz, l'époux d'Heather Reisman, PDG et fondatrice d'Indigo...

Une période noire

Ce changement de statut s'effectuait aussi avec l'espoir de tourner la page d'une des périodes les plus difficiles de l'histoire du groupe, fondé en 1996 par Reisman.

Début 2023, l'enseigne subit en effet une importante cyberattaque, jugée responsable d'une baisse de l'activité de 3,7 % sur l'année complète, due aux difficultés à maintenir les stocks et à répondre aux attentes des clients.

« Les plateformes de ecommerce de la société ont été temporairement fermées, le site web complet n'a pu être restauré qu'après quatre semaines. Le réseau de vente au détail n'a pas été en mesure de traiter les paiements électroniques pendant environ trois jours, et a connu d'autres interruptions des opérations qui ont eu une incidence sur la capacité du groupe à répondre à la demande », expliquait le rapport 2023.

Cet incident a creusé un fameux trou dans la caisse, puisqu'il aura coûté au total 5,2 millions $ de frais de réparation et de gestion, sans compter les ventes perdues à cause de la mise hors service des moyens de vente du libraire. Sur l'année complète, le chiffre d'affaires atteint tout de même 1,058 milliard $, contre 1,062 milliard $ en 2022, mais les pertes se soldaient à 49,6 millions $ en 2023.

Reprendre les bases

Conséquence malheureusement attendue, le groupe a procédé à de nombreuses suppressions de postes début 2024, dont le bilan exact n'a pas été communiqué. Quelques mois plus tôt, en septembre 2023, Heather Reisman reprenait son poste de PDG, deux semaines seulement après avoir pris sa retraite - elle avait abandonné plusieurs missions en 2022 -, un autre signe de la complexe gestion de cette année noire...

« Plus que jamais, l'expérience unique de Heather est nécessaire, alors que nous travaillons tous à remettre Indigo sur les rails de la profitabilité », commentait consensuellement Markus Dohle, président du comité directeur du groupe.

L'ex-ancienne PDG dessinait alors un avenir simple, fait d'un retour aux fondamentaux, rappelle Quill & Quire, pour que 65 à 70 % des ventes du groupe dérivent des livres. Selon plusieurs observateurs, une stratégie plus concentrée, moins axée sur la rentabilité à court terme et plutôt sur la défense d'une singularité, pourrait payer.

Jason Farrell, vice-président de la distribution et des ventes aux Presses universitaires de Toronto, se réjouit ainsi auprès de Quill & Quire d'une plus grande attention accordée à la littérature canadienne : « À la meilleure place sur les tables, là où la visibilité est la plus importante, la littérature canadienne gagne des espaces d'exposition. »

À la tête du distributeur Raincoast Books, John Sawyer se félicite aussi d'une sollicitude renouvelée pour les acteurs du livre : « Ils ont amélioré leur taux de retour, ils réduisent leurs charges annexes, ils se concentrent sur les livres, qui sont leur cœur de métier, et ils ont mis fin aux pressions liées au fait d'être une société cotée en Bourse. » Selon lui, cette stratégie finira par payer.

Certains et certaines espèrent déjà que la trajectoire d'Indigo suivra celles de deux groupes anglo-saxons, Barnes & Noble et Waterstones, qui, menacés par le commerce en ligne, parviennent malgré tout à maintenir la barre.

Photographie : Une boutique Indigo à Victoria, au Canada (Andy Nystrom, CC BY-NC-ND 2.0)