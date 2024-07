OGB de la Mafia K'1 Fry sort un livre, préfacé par le fils Chaplin

Samir Salah, alias OGB, est un artiste polyvalent : auteur-interprète, producteur, manager, régisseur, et plus encore. Reconnaissable par sa voix et son physique, il est l'un des membres fondateurs du collectif Mafia K'1 Fry. Il a également gagné en notoriété en tant que backeur, notamment pour Kery James. Passionné et ambitieux, il partage à présent son expérience en tant que coach scénique et scénographe.

Du haut de ses plus de 20 ans de carrière, 1600 concerts en France et au Maghreb, et six albums sortis, OGB ne se contente pourtant pas de raconter son parcours musical. Dans Je suis venu me dire... Samir Salah explore également l'homme qu'il est derrière le micro.

« Ce que j’admire chez lui, c’est sa capacité de transformer les grandes épreuves en paroles et musique, d’être un alchimiste avec les circonstances de sa vie », avance Michael J. Chaplin, préfacier de l'ouvrage.

Le livre invite à découvrir ou redécouvrir l'homme qui a influencé des milliers de vies, non seulement comme artiste mais aussi comme père, fils, ami et mentor. Il est imprégné d'amour et de respect pour les figures marquantes de la vie de Samir Salah. Dédié à la mémoire de sa mère et de sa grand-mère, ce livre est aussi un legs pour son père, ses deux sœurs, sa belle-mère et ses enfants.

OGB, Kery James, Rohff, le 113...

La Mafia K'1 Fry est un collectif de rap emblématique de la banlieue parisienne, formé dans les années 1990. Originaire du Val-de-Marne, il regroupe des artistes de renom tels que Kery James, Rohff, et le 113 (Rim'K, AP, Mokobé).

Connu pour son influence majeure sur le rap français, le collectif se distingue par des textes puissants et engagés, reflétant les réalités sociales des quartiers populaires. Leur musique, empreinte d'authenticité et de rébellion, a marqué plusieurs générations, notamment avec le morceau culte Pour ceux.

Crédits image : Radjab, CC BY-SA 4.0 / Mafia K'1 Fry